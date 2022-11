Italia, il retroscena sulla partita fa capire tutto: Mancini senza parole

Emerge un clamoroso retroscena sulla partita dell’Italia di Roberto Mancini che ha sconvolto tutti, anche lo stesso ct: ecco cosa è successo.

Gli azzurri, nella giornata d’inaugurazione dei Mondiali in Qatar, perdono e male in amichevole contro l’Austria di Ralf Rangnick.

Sono giorni molto tristi e frustanti per la Nazionale di calcio italiana, costretta per la seconda volta di fila a guardare un Mondiale da casa. Come se non bastasse, se la rassegna iridata in Qatar è iniziata e fra poco meno di un mese si conosceranno i nuovi Campioni del Mondo, gli azzurri hanno concluso nel peggiore dei modi il loro 2022: una brutta sconfitta in amichevole contro l’Austria.

Dopo un primo tempo dominato dalla squadra di Rangnick, concluso sul punteggio di 2-0 grazie ai gol di Schlager e Alaba, l’Italia ha provato a reagire nella ripresa senza però riuscire a riaprire la partita. Un gruppo, quello azzurro, che sembra ormai lontano parente rispetto a quello che appena poco più di un anno fa batteva proprio Arnautovic e compagni aprendosi la strada verso la vittoria dell’Europeo.

Da sottolineare c’è il fatto che alcuni dei giocatori più rappresentativi, complice anche l’importanza praticamente nulla di questa partita, sono apparsi svogliati e distratti. Su tutti Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma, principali responsabili dei due gol concessi agli austriaci. In particolare su di loro sono emerse alcune rivelazioni clamorose che hanno lasciato a bocca aperta Roberto Mancini e tutti i tifosi azzurri.

Un incubo che sembrava già scritto: i giocatori già sapevano

I due calciatori del PSG sono stati tra i protagonisti in campo della sciagurata partita del 24 marzo contro la Macedonia del Nord che ha sancito l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale. A ricordare quella pagina tristissima per tutto il calcio azzurro ci ha pensato una persona che li conosce entrambi molto bene avendoli allenati durante tutta la scorsa stagione: Maurizio Pochettino.

Il tecnico argentino ha commentato come prima di quella sfida si annusasse nell’aria un brutto clima: “Ho vissuto la cosa in prima persona: prima di giocare con la Macedonia Verratti e Donnarumma erano terrorizzati. Evidentemente avvertivano la grande tensione che si respirava attorno alla Nazionale, nel Paese“.

Parole che confermano ancora di più come non solo loro due ma tutta la squadra fosse talmente spaventata di quella partita da non riuscire ad affrontarla con la testa giusta.

La ferita è ancora aperta: da dove si deve ripartire?

Come ammesso da Leonardo Bonucci al termine della gara contro l’Austria, la ferita per la mancata qualificazione è ancora aperta nonostante sia passato già del tempo. A maggior ragione in questi giorni, con il Mondiale in corso, crescono sempre di più i rimpianti soprattutto di quei giocatori che sanno di non avere probabilmente altre occasioni in futuro.

Ora però per l’Italia è il momento di voltare pagina. Dall’inizio del 2023 Roberto Mancini dovrà cercare di ripartire, magari lanciando più giovani in pianta stabile, per cercare di qualificarsi ai prossimi Europei, per provare a vincere la Nations League e, si spera, per tentare di ricostruire un ciclo che possa dare grandi soddisfazioni a tutti gli italiani.