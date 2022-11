Buffon lo premia, il parere dell’ex Juve lascia tutti a bocca aperta: parole inaspettate

Gianluigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un calciatore della rosa di Luciano Spalletti: ecco di chi si tratta.

Il portiere del Parma si è espresso positivamente nei confronti di un giocatore del Napoli: ecco la sua opinione.

Buffon sta vivendo la seconda stagione della sua seconda esperienza con la maglia del Parma. Il portiere è tornato ad indossare la maglia biancoscudata per aiutare il club alla risalita in Serie A: il progetto del presidente Krause è quello di riportare la squadra al vecchio splendore.

Il 44enne ha disputato 3 partite in questa stagione e sta ricoprendo il ruolo di chioccia per alcuni giovani della rosa, come il portiere Corvi. Al momento la formazione di Fabio Pecchia occupa il quinto posto in classifica ed è a -3 dalla zona promozione diretta, al momento occupata da Reggina e Frosinone. La speranza è quella di qualificarsi almeno per i playoff, anche se la concorrenza di Genoa, Ternana, Bari e Sudtirol è di quelle più difficili.

Intanto, Buffon ha recentemente rilasciando delle dichiarazioni complimentandosi con un calciatore del Napoli di Luciano Spalletti.

Buffon elogia il calciatore del Napoli, ma non solo

Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista a Rai Radio 1 parlando anche dei portieri italiani. L’ex numero 1 della Juve ha citato inevitabilmente Alex Meret che, dopo alcune stagioni passate all’ombra di Ospina, sta ora trovando la continuità tanto desiderata.

L’ex SPAL si è preso la titolarità e la fiducia di Spalletti dopo che in estate è stato ad un passo dal trasferimento allo Spezia quando il Napoli sembrava deciso a puntare su Keylor Navas. Alla fine è rimasto e ha dimostrato di essere abbastanza maturo per difendere i pali degli azzurri.

Buffon ha commentato così la sua prima parte di stagione: “Meret sta facendo una stagione eccezionale a Napoli insieme alla squadra”.

Agli inizi della carriera con l’Udinese, Meret era spesso paragonato a Buffon per caratteristiche e potenziale. Dopo un percorso lungo e paziente, il numero 1 azzurro si è conquistato la chance di diventare un titolare fisso per Spalletti.

Non solo lui, però: Buffon ha voluto elogiare anche altri portieri italiani. I migliori complimenti sono tutti per un estremo difensore in particolare.

Non solo Meret: ecco il portiere che ha ricevuto il complimento migliore

Buffon ha fatto i suoi complimenti a Meret per la stagione disputata fino ad ora, ma ha anche affermato che, in generale, i portieri italiani stanno crescendo bene grazie ad un cambio di mentalità: “Hanno dato ai portieri italiani la possibilità di giocare e sbagliare senza essere subito accantonati”.

Inoltre, ha aggiunto quanto sia stato importante per i giovani crescere di età in questi anni. Tra i portieri citati, oltre a Meret, ci sono Provedel (Lazio), Carnesecchi (Cremonese) e, ovviamente, Vicario (Empoli).

Di quest’ultimo ha detto: “Vicario sta facendo cose fuori dall’ordinario”. Il portiere dell’Empoli è fra i migliori in Serie A nel suo ruolo e, a sorpresa, non è passato in una big durante la passata estate.

Secondo alcune indiscrezioni, però, ci sarebbe la Juve sulle sue tracce: le parole di Buffon potrebbero essere state una sorta di benedizione.