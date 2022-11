Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare gli azzurri e sta preparando un grande colpo di mercato.

La prima parte di stagione del Napoli è stata semplicemente perfetta, con gli azzurri che hanno chiuso il 2022 in testa alla classifica di Serie A con un margine di 8 punti sul Milan secondo e con la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il grande merito di tutto ciò va non solo a Luciano Spalletti ed ai giocatori che si sono messi a disposizione del tecnico, ma anche alla società azzurra. Cristiano Giuntoli ha messo a segno tanti acquisti che si sono rivelati vincenti, con il ds azzurro che ha mostrato tutta la sua competenza in fatto di scouting, con i colpi Kim Min-Jae e Kvaratskhelia che sono un chiaro esempio. Ma Giuntoli non vuole fermarsi e pensa ad ulteriori innesti.

Scouting e mercato a basso costo: così funziona il metodo Giuntoli

Il Napoli ha dovuto cedere alcuni giocatori quest’estate, alcuni molto importanti, ma nonostante tutto il ds Cristiano Giuntoli è riuscito a rendere la squadra competitiva. Tutto merito del suo modo di fare mercato che sta funzionando a meraviglia anche in una società come quella azzurra che non può permettersi grandissimi colpi ogni anno come fanno le big italiane ed europee. Basti pensare che Kvaratskhelia è costato solamente 10 milioni di euro, una miseria considerato il rendimento avuto dal giocatore in questa prima parte di stagione, con il valore del georgiano che ora è addirittura triplicato.

Per Kim Min-Jae, altra rivelazione azzurra, i partenopei hanno speso solo i 20 milioni di euro della clausola rescissoria e, grazie alle sue prestazioni, il suo valore ora è già il doppio. Il ds azzurro basa il suo mercato non sui grandi nomi, ma sullo scouting e su un mercato a basso costo, cercando talenti interessanti nei campionait meno battuti dalla stragrande maggioranza dei club. Un metodo che ha portato tantissimi benefici al Napoli che ora sogna di poter finalmente vincere uno scudetto nonostante fatturi molto meno delle big italiane. E Giuntoli non ha intenzione di cambiare il suo modo di fare mercato, con il ds azzurro che ora pensa ad un altro grande colpo.

Il Napoli fa sul serio per Pafundi: Giuntoli prepara l’assalto

Il nuovo nome finito sulla lista del ds Giuntoli è quello di Simone Pafundi, trequartista classe 2006 dell’Udinese capace di giocare anche come seconda punta ed esterno di destra. Il giovanissimo talento sta bruciando le tappe e nell’amichevole giocata contro l’Albania ha fatto il debutto con la maglia dell’Italia, diventando il giocatore più giovane ad esordire in maglia azzurra negli ultimi 10 anni. Un predestinato del nostro calcio, con Giuntoli che ha intenzione di portarlo a vestire la maglia partenopea e sta già preparando l’assalto.

Il ds azzurro vuole bruciare subito la concorrenza e secondo La Gazzetta dello Sport l’intenzione del Napoli sarebbe quella di contattare l’Udinese per avere un’opzione sul giocatore. Pafundi, oltre che essere un grande talento, ha anche origini napoletane, con il padre che è un tifoso accanito del Napoli e che sicuramente sogna di poter vedere il figlio in maglia azzurra un giorno. Giorno che il Napoli spera arrivi molto presto e Giuntoli è già al lavoro per realizzare il sogno della famiglia del ragazzo e mettere a segno il suo ennesimo capolavoro di mercato.