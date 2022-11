La Serie A boccia il VAR: il piano della Lega che rivoluzionerà il sistema di arbitraggio

By

Da quando fu introdotta la tecnologia del VAR non sono mancate le polemiche sul suo utilizzo, e la Serie A adesso pensa ad una rivoluzione.

Il calcio per come lo conoscevamo noi è ormai cambiato da diversi anni. Con l’introduzione del VAR (Video Assistent Referee) la Fifa pensava di porre fine alle polemiche sugli episodi dubbi durante i match, ma così non è stato.

Spesso nel nostro campionato diversi episodi hanno contribuito in malo modo anche nell’assegnazione del trofeo finale, il più famoso sicuramente resta il goal non convalidato a Sulley Muntari in un Milan Juventus di ben 10 anni fa.

Quella fu una delle pagine più nere di questo sport, il pallone infatti varcò la linea della porta non di poco, tanto da essere ampiamente visibile a occhio nudo, tuttavia gli arbitri non intervennero consentendo non solo alla Juventus di vincere la partita ma anche il campionato stesso.

Tutto ciò non fece che aumentare il malumore e i dubbi dei tifosi i quali non sdegnarono di lanciare accuse pesantissime su tutto il sistema del calcio italiano, già duramente colpito dagli eventi del 2006. Qui nacque l’esigenza del rinnovamento, ma a distanza di anni dall’introduzione il sistema rischia una pesante bocciatura.

Calcio e tecnologia: le emozioni sono il prezzo da pagare

Una delle lamentele più frequenti che hanno accompagnato il sistema VAR è senza dubbio quella dell’essenza stessa del calcio, ovvero le emozioni di chi lo vive. La gioia di un gol segnato, di un rigore non assegnato o un espulsione sono l’apice dell’adrenalina per un tifoso ma anche di un calciatore, cosa che ormai è sempre più incerta con la tecnologia moderna.

La rabbia per un goal annullato dopo aver avuto la possibilità di festeggiarlo, oppure vedersi sventolare in faccia un cartellino rosso per un qualcosa avvenuto diversi minuti prima hanno tolto un qualcosa al gioco, tuttavia all’insegna della regolarità.

Sebbene siano tutti discorsi validissimi c’è da aggiungere che la legittimità di un goal o di un espulsione vale più delle emozioni stesse, per troppo tempo infatti le polemiche post partita su episodi dubbi hanno riempito le prime pagine, ancor di più dei risultati del campo, un cambiamento era dunque necessario.

Tuttavia ci sono delle falle evidenti nel sistema, come dimostrato dal fatto che sebbene gli episodi dubbi siano diminuiti spesso ci si interroga sulle basi che lo regolamentano ecco perché la Serie A ha in mente una proposta che cambierebbe tutto.

La Serie A boccia il VAR: come cambierà il sistema arbitrale?

Qualcosa si sta muovendo di nuovo nel sistema calcio. A seguito della riunione straordinaria del consiglio federale della scorsa settimana sono emerse le prime modifiche che la Lega vorrebbe apportare al sistema di arbitraggio, in favore di una totale trasparenza delle scelte.

Tutto ciò è avvenuto a seguito dello scandalo che ha coinvolto Rosario D’Onofrio che ha portato all’esigenza di rivoluzionare il mondo dell’arbitraggio italiano, estendendo le riforme anche all’utilizzo del Var.

Le proposte presentate riguarderebbero il fuorigioco semiautomatico ed i microfoni aperti in sala Var, in modo tale che le conversazioni tra i direttori di gara e la regia siano pubblici e stroncare sul nascere eventuali polemiche.

Il fuorigioco semiautomatico è un’idea che già piaceva alla Fifa, infatti anche durante le partite del mondiale in Qatar è stata provata questa nuova tecnologia con risultati più che positivi visto che nei casi al limite si perdevano diversi minuti per tracciare le linee corrette.

Il futuro del calcio (come negli altri sport) non può che essere la tecnologia, con la figura dell’arbitro che potrebbe avere sempre di più un ruolo marginale con il fine di minimizzare il più possibile l’errore umano. Il vento del cambiamento ha scosso dunque ancora una volta le fondamenta di questo sport e tutti ormai si chiedono in che modo potrà evolvere il calcio nei prossimi anni.