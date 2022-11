Spalletti numeri impressionanti: può succedere da un momento all’altro

By

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è pronto a ricevere dal suo presidente Aurelio De Laurentiis una notizia sensazionale: ecco di cosa si tratta.

Gli azzurri si sono resi protagonisti di una prima parte di stagione ai limiti della perfezione e ora sembrano davvero pronti per provare a vincere quello scudetto inseguito per tanto tempo.

Se il Napoli ha dimostrato fino ad ora di essere una macchina quasi infallibile, molti dei meriti sono da attribuire senza dubbio a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, alla sua seconda stagione sulla panchina dei partenopei, ha infatti creato quasi dal nulla una creatura armonica e spettacolare, apprezzata e ammirata non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Gli otto punti di vantaggio sul Milan secondo sono rassicuranti, mentre il confronto agli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte non intimorisce. Il Napoli, se dovesse continuare così anche dopo il Mondiale, potrebbe davvero togliersi tante soddisfazioni in questa stagione.

Spalletti però resta in guardia, visto che da uomo di esperienza sa benissimo che un minimo calo soprattutto a livello mentale potrebbe compromettere tutto il lavoro svolto fino a ora. Il presidente De Laurentiis è però totalmente con lui e pronto a impacchettargli il regalo di Natale già prima del 25 dicembre: ecco di cosa si tratta.

Il rinnovo non potrebbe essere più meritato: cifre e dettagli

Visti i risultati ottenuti e le prestazioni offerte fino a questo momento, il patron del Napoli è pronto a confermare Spalletti in panchina anche per le prossime stagioni. Un rinnovo meritatissimo che potrebbe anche dare più serenità e stabilità in vista della seconda parte di stagione. L’incontro con il tecnico di Certaldo è già in programma: ecco quando avverrà e tutti i dettagli del nuovo contratto.

L’accordo siglato nel giugno del 2021 aveva una durata iniziale di due anni con opzione, a favore della società, di prolungamento di un ulteriore anno alla stessa cifra (3 milioni di euro netti). L’obiettivo di De Laurentiis è però quello di estendere il contratto di Spalletti già da ora fino al 2025, in modo da blindarlo da qualsiasi eventualità. L’incontro tra le parti avverrà a inizio dicembre durante il ritiro della squadra in Turchia, giorni nei quali si capirà se l’accordo definitivo verrà trovato in breve tempo.

I numeri di Spalletti sono impressionanti: ma il futuro è così certo?

Ovviamente l’interesse di proseguire insieme è comune sia a De Laurentiis che a Spalletti e per questo motivo non ci dovrebbero essere particolari intoppi. D’altronde questa squadra sembra essere cucita addosso in modo perfetto al tecnico toscano. Nelle prime ventuno partite di questa stagione i numeri sono stati impressionanti: tra Serie A e Champions League sono arrivate ben diciotto vittorie, solamente due pareggi e appena una sconfitta, peraltro immeritata e indolore, contro il Liverpool ad Anfield Road.

Spalletti vuole restare per provare a scrivere una pagina di storia che Napoli e i tutti i suoi tifosi non dimenticherebbero mai. Nell’ombra c’è però l’interesse del mondo intero, che è rimasto a bocca aperta per le prestazioni offerte dalla squadra partenopea. Quindi sì, con tutta probabilità il matrimonio continuerà, ma occhio alle insidie di molte big europee.