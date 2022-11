Napoli, l’offerta per rilevare il club è faraonica: De Laurentiis è riuscito nell’impresa

L’era De Laurentiis a Napoli potrebbe essere arrivata alla fine? L’offerta di 900 milioni dagli americani fa gola al presidente azzurro.

Aurelio De Laurentiis è riuscito in un’impresa titanica, riportare non solo il Napoli in Serie A ma addirittura renderla una delle realtà più solide del campionato. Sono lontani infatti i tempi in cui la squadra militava nelle serie minori, anche se quel tanto ambito scudetto ancora non è arrivato. Sebbene il grande lavoro svolto dalla società sia sotto gli occhi di tutti, i tifosi non hanno mai risparmiato le critiche, attribuendo alla proprietà la colpa di non fare quel passo in più, decisivo per contrastare il “potere del nord”.

Nonostante dunque i tanti passi in avanti non è mai arrivato quello definitivo, quello che avrebbe portato la squadra sullo stesso piano delle “strisciate” (Milan, Juventus e Inter)e questo i tifosi lo hanno fatto notare più volte, arrivando a chiedere addirittura la cessione del club da parte della famiglia De Laurentiis.

Proprio quando gli azzurri sembrano più vicini che mai alla tanto ambita vittoria del tricolore ecco che una clamorosa ipotesi si fa largo nelle ultime ore, i soldi americani potrebbero far gola, soprattutto in un momento come questo.

Napoli o Bari, la cessione sarà inevitabile: gli americani alla finestra

Le notizie che circolavano in questi giorni erano inequivocabili, la famiglia De Laurentiis non potrà più possedere sia il Napoli che il Bari. La squadra pugliese si trova ora in sesta posizione in Serie B, con 9 punti di ritardo sul Frosinone primo ma solo 4 dal Genoa secondo.

Nel caso che il Bari arrivasse secondo in campionato, garantendosi la promozione diretta nel campionato di Serie A, il patron azzurro sarebbe costretto ad anticipare i tempi cedendo uno dei due club già in estate.

Nel caso di una mancata promozione i tempi si allungherebbero, ma il passaggio di proprietà dovrà comunque avvenire. De Laurentiis ha sempre ribadito la volontà di non cedere il club azzurro, dichiarando anche che sarà la squadra pugliese ad essere “sacrificabile”. Proprio sui bianco rossi sarebbe forte l’interesse di una cordata cinese, con a capo la famiglia Winston, i quali vantano diversi investimenti nel territorio pugliese. Ma quello che è avvenuto nelle ultime ore rischia di cambiare le carte in tavola.

Napoli, cessione club alle porte? Offerta di 900 milioni recapitata a De Laurentiis

Sono giorni caldi per le due società della famiglia De Laurentiis. A quanto pare una cordata cinese sarebbe pronta a rilevare il Bari, ma anche il Napoli è nel mirino degli investitori esteri.

Dopotutto il capoluogo partenopeo può vantare una grande storia e tradizione ed un marchio molto apprezzato nel mondo proprio grazie alle meraviglie che la città ha da offrire. Fu lo stesso De Laurentiis ad ammettere che un non identificato fondo statunitense voleva rilevare la squadra, sul piatto vennero messi ben 900 milioni di euro, cifra che avrebbe fatto vacillare chiunque, ma non lui.

Secondo quanto riportato da Repubblica il presidente napoletano sarebbe stato a Los Angeles per vari incontri, tra i quali spiccherebbe proprio quello con gli emissari USA.

Non è da escludere però che questa volontà possa cambiare, non solo per un fattore economico ma per i recenti sviluppi che vedono protagoniste le sue due società, adesso però c’è un campionato importantissimo da finire ed uno scudetto da vincere, perché lasciare in corsa in un campionato del genere potrebbe essere solo una follia.