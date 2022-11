Addio Hamsik, esce dal campo in lacrime: ma non è finita qui, la sorpresa

L’ex capitano azzurro ha salutato la Nazionale della Slovacchia, ma non il mondo del calcio. Ecco quale potrebbe essere il futuro del centrocampista.

Sono passati diversi anni da quando Marek Hamsik, con la fascia da capitano al braccio, conduceva il Napoli con grinta e determinazione. È stato il capitano perfetto per una squadra che aveva bisogno del suo immenso carisma.

Sono passati quasi quattro lungi anni dall’ultima partita con la maglia del Napoli, ma l’amore dei tifosi partenopei nei confronti di Marek è rimasto praticamente lo stesso. Anche in questo momento così particolare nel quale ha dovuto salutare l’altra sua maglia del cuore.

Hamsik saluta la Slovacchia tra lacrime: quale sarà il suo futuro?

Ebbene si, Marek Hamsik ha dovuto salutare anche la nazionale slovacca, quella che l’aveva accolto nel lontanissimo 2007, quando Marekiaro cominciava a diventare decisivo negli azzurri all’epoca guidati da Edy Reja. Marekiaro ha per forza di cose dovuto anticipare l’addio alla nazionale giocando la sua ultima amichevole con il Cile. Tra le lacrime ha detto addio alla sua amata nazionale con la quale ha disputato 135 partite e segnato ben 36 gol (non pochi per un centrocampita!).

Il commissario tecnico della Slovacchia Francesco Calzona, un altro ex Napoli essendo stato fino all’anno scorso uno dei membri di punta dello staff di Spalletti, ha voluto toglierlo dal campo cinque minuti prima del triplice fischio finale. Il Tehelnè Pole, lo stadio dello Slovan Bratislava, lo ha celebrato con fiumi di applausi e con cori creati ad hoc per lui.

Hamsik, il futuro parla azzurro?

Archiviato lo straordinario cammino con la Slovacchia, è tempo di pensare al prossimo futuro. Certo, Hamsik è ancora un perno centrale del centrocampo del Trabzonspor, ma il suo contratto con i turchi di Trebisonda scadrà il prossimo 30 giugno 2023. Molti rumors parlano addirittura di un suo ritorno all’ombra del Vesuvio, in quella società che lo ha cresciuto calcisticamente.

A dirlo non sono soltano i rumors che circondano l’ambiente napoletano, ma anche un membro del suo entourage, Martin Petras. Intervistato dall’emittente Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del Napoli, l’agente ha confermato alcune delel voci che vogliono lo slovacco di nuovo all’ombra del Vesuvio: “Se ne parla spesso di un ritorno a Napoli di Hamsik da dirigente. Il Trabzonspor gli ha offerto il rinnovo di tre anni, in Turchia vorrebbero trattenerlo. Sta valutando il futuro con tranquillità, e ovviamente un ritorno in azzurro non gli dispiacerebbe. Il ct della Slovacchia vorrebbe affidargli un ruolo in nazionale. Sapremo di più nelle prossime settimane”.

Insomma, stando alla parole di Petras un piccolo spiraglio di rivedere Hamsik a Napoli c’è ed è anche piuttosto probabile. Sta ora al calciatore riflettere su quello che vorrà fare nei prossimi anni.