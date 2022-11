Marolda va contro tutti: l’affondo al top player è incredibile, furia sul web

C’è una voce che va fuori dal coro ed è quella del noto giornalista del Corriere dello Sport, Francesco Marolda che ha criticato molto pesantemente un top player del Napoli.

Il giornalista ha affermato con certezza di aver esaminato per bene il materiale a sua disposizione e che, dunque, il suo giudizio si fonda su basi certe.

Questo, però, potrebbe scatenare le ire dei tifosi partenopei per l’affondo ricevuto dal proprio top player.

Un Napoli incantevole grazie a Spalletti: tecnico blindato

Il Napoli di Luciano Spalletti è stata di gran lunga tra le migliori squadre viste in questa prima parte di stagione. In Italia nessuno ha retto il suo passo e le inseguitrici si trovano ben lontane dagli azzurri. Il Milan, infatti, viaggia a otto lunghezze di distanza, la Juventus a dieci, Inter e Lazio a undici. Lo strapotere del Napoli è stato confermato anche in Europa. In Champions League i partenopei hanno chiuso il girone in testa alla classifica con 15 punti, frutto di 5 vittorie e una sconfitta, ad Anfield. Un altro dato che salta subito all’occhio è la produzione offensiva della squadra di Spalletti. Sono, infatti, 37 i gol siglati nelle prime 15 di Serie A e 20 nelle 6 partite del girone di Champions League. Artefice dei risultati, del gioco spumeggiante e della serenità ritrovata è, senza dubbio, Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo è stato recentemente definito da De Laurentiis il miglior tecnico avuto nella sua gestione. Per questo, al momento, è molto difficile immaginare il futuro di Spalletti lontano da Napoli, anzi, il club di ADL e il suo allenatore potrebbero presto prolungare di un ulteriore anno il contratto in scadenza nel 2023.

Per tanti un giocatore chiave: Marolda va contro corrente

Oltre al dato dei gol segnati, dove ha contribuito in maniera considerevole il nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia, anche un altro dato può essere definito soddisfacente: quello dei gol subiti. Sono, infatti, 6 i gol subiti dal Napoli in Champions, dove solo Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea e il sorprendente Club Brugge hanno fatto meglio. Una media altrettanto soddisfacente tenuta dalla difesa di Spalletti anche in campionato con 12 reti subite, con solo Lazio e Juventus perforate meno volte. Tra i protagonisti di questa buona tenuta difensiva c’è sicuramente Kim, acquistato dal Fenerbahce per raccogliere la pesante eredità di Koulibaly.

Il giudizio sul rendimento del sudcoreano è largamente positivo per personalità, fisico e attenzione ma non è unanime. Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Francesco Marolda, ha commentato le prestazioni di Kim andando contro corrente nel giudicare il sudcoreano. Ecco le parole di Marolda, intervenuto alla trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “In questo inizio di stagione Kim ha commesso molti errori. Me lo sono studiato bene, vi invito a riguardare tutti i gol che ha subito il Napoli. Vi accorgerete che gli sbagli non sono 2-3, vi accorgerete che in ben 8 occasioni ci sono degli errori gravi del difensore sudcoreano”.