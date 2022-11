De Laurentiis starebbe solo aspettando il momento giusto per dare l’importante annuncio, smentendo di fatto intromissioni da parte della Juventus.

La grande prima parte di stagione da parte del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Gli azzurri stanno letteralmente dominando il campionato ed hanno chiuso il 2022 in vetta alla classifica, con il Milan secondo distante 8 punti e con la Juventus terza lontana ben 10 punti.

C’era molta preoccupazione in estate tra i tifosi a causa delle tante cessioni e degli addii di senatori come Koulibaly, Mertens, Insigne ed Ospina, ma il Napoli è stato capace di mantenersi competitivo con innesti giovani e di gran qualità. Gran merito di ciò va a De Laurentiis che aveva dichiarato che avrebbe creato una squadra che avrebbe lottato per il titolo ed ha avuto piena fiducia in Spalletti, inizialmente messo in dubbio dal tifo azzurro al termine della passata stagione.

De Laurentiis ci aveva visto lungo: così il Napoli ha fatto il salto di qualità

Verso il presidente De Laurentiis le critiche sono state quasi sempre molto dure ed aspre, con i tifosi che fino alla scorsa estate gli avevano intimato di cedere la società e di pensare solo al Bari. Il patron romano, però, è rimasto al suo posto, sfidando come ha sempre fatto i venti di contestazione e conscio del fatto che alla fine avrebbe avuto ragione. Nonostante in molti fossero propensi al cambio di allenatore, De Laurentiis decise di continuare il progetto targato Luciano Spalletti, dando fiducia al tecnico toscano ed oggi si può dire che il presidente azzurro ci aveva visto davvero lungo.

Con questa sua scelta e con un mercato fatto da tanti acquisti e cessioni, De Laurentiis ha permesso al Napoli di fare quel salto di qualità che ci si aspettava dagli azzurri che mai come quest’anno hanno tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Questi primi mesi hanno spazzato via ogni scetticismo presente in ritiro tra il tifo azzurro ed il merito è stato anche di Spalletti che ha ripagato come meglio non poteva la fiducia che il patron romano ha riposto in lui. Inizialmente, il rapporto tra i due sembrava essersi incrinato, ma ora tutti i pezzi sembrano essere tornati al loro posto, con De Laurentiis che è pronto a confermare ciò in maniera concreta.

De Laurentiis ha deciso: Napoli avanti con Spalletti

Il presidente De Laurentiis ha deciso che il futuro del Napoli continuerà a chiamarsi Luciano Spalletti. Il patron romano ha sempre riposto grande fiducia nell’allenatore toscano e questi primi mesi di stagioni hanno legittimato la scelta del presidente azzurro. Adesso, De Laurentiis vuole mettere questa fiducia nero su bianco e secondo Repubblica è pronto a rinnovare il contratto di Spalletti fino al 2024.

Non c’è ancora una data ufficiale per questo annuncio, le parti devono ancora incontrarsi e discutere delle mosse future, ma c’è già un’intesa di massima e non ci sono dubbi sulla continuità del rapporto. Con il Napoli, Spalletti ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo, con il club azzurro che può rinnovargli unilateralmente il contratto grazie alla clausola presente nel contratto dell’allenatore di Certaldo.

Ecco perché in casa Napoli non c’è né alcuna fretta, né preoccupazione di un inserimento della Juventus che avrebbe sondato il profilo del tecnico toscano per sostituire Massimiliano Allegri. Il club azzurro sta solo aspettando il momento giusto per dare l’annuncio ed al momento, considerato che la squadra si sta giocando lo scudetto, non è ancora il caso.