Conte lo vuole a tutti i costi: la notizia impazza sui media britannici

Antonio Conte ha messo nel mirino uno dei titolari del Napoli e la notizia sta impazzando sui media britannici.

La prima parte davvero fenomenale del Napoli non è passata inosservata non solo in Italia, ma anche all’estero. In Europa sono rimasti tutti meravigliati dalla potenza del gioco degli azzurri che stanno dominando in Serie A e si sono qualificati in scioltezza agli ottavi di Champions League.

Nel Napoli sta funzionando davvero tutto, con la società azzurra brava a cambiare pelle riuscendo a mantenere alta la competitività del gruppo. I nuovi innesti si stanno mettendo in gran mostra e dall’Europa sono pronti ad andare all’assalto dei gioielli azzurra. In particolar modo, nelle ultime ore sarebbe stato il Tottenham di Antonio Conte a piombare su uno dei titolari azzurri, con il tecnico salentino che spesso e volentieri ha guardato in casa Napoli.

Conte – Napoli, ci risiamo: il tecnico salentino punta i gioielli azzurri

Negli ultimi anni il Napoli si è contraddistinto per l’aver messo a segno grandi colpi di mercato spendendo relativamente poco se si vuole escludere l’affare Osimhen. Gli azzurri sono quasi diventati un modello in Europa e i top club ora guardano spesso in casa partenopea per rinforzarsi. E’ il caso di Antonio Conte, con il tecnico salentino che ha spesso mostrato interesse per i gioielli azzurri fin da qando era alla Juventus e si è ripetuto anche quando si è seduto sulle panchine di Inter e Chelsea. E la cosa sembra destinata ora a ripetersi anche al Tottenham.

Non è un segreto, infatti, che a Conte piaccia ed anche molto Victor Osimhen, considerato come l’erede perfetto di Harry Kane che potrebbe andare via a fine stagione.

L’attaccante nigeriano è solo uno degli ultimi giocatori azzurri che piacciono e sono piaciuti a Conte che nel corso della sua carriera ha mostrato interesse anche per giocatori come Hamsik o Cavani che hanno fatto la storia del club partenopeo. Per la prossima finestra estiva di calciomercato, però, il tecnico di Lecce avrebbe messo nel mirino un altro gioiello degli azzurri e la notizia sta facendo il giro dei media britannici.

Attento Napoli, Conte vuole portarti via Kim Min-Jae

Secondo quanto stanno riportato molteplici media britannici, Antonio Conte avrebbe chiesto al Tottenham di acquistare Kim Min-Jae per la prossima estate. Il difensore sudcoreano è stata una delle rivelazioni più grandi del Napoli che ha pagato i 20 milioni di euro della clausola rescissoria per strapparlo al Fenerbahce e si è rivelato un ottimo sostituto di Koulibaly. Prestazioni che hanno attirato l’interesse del tecnico salentino che vuole ora il giocatore a tutti i costi.

Tuttavia, il Napoli non ha affatto intenzione di cedere Kim Min-Jae ed è già al lavoro per prolungare il suo contratto e rimuovere la sua pericolosa clausola rescissoria. Clausola rescissoria che ha un valore di circa 45 milioni ed è valida solo per i club stranieri che, però, avranno solo 15 giorni di tempo in estate per poterla esercitare. Il Tottenham, però, potrebbe decidere di anticipare i tempi e andare all’assalto del sudcoreano dopo il Mondiale, soprattutto nel caso in cui il giocatore si mettesse in gran mostra.

Le possibilità che Kim Min-Jae vada via da Napoli a Gennaio, comunque, sono molto basse, con De Laurentiis che difficilmente si priverebbe di un giocatore così importante dopo averlo acquistato solo sei mesi prima.