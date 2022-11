Osimhen, futuro tutto da vedere: l’agente spiega la situazione

Il futuro di Osimhen a Napoli sarebbe in dubbio, con l’agente che ha fatto il punto della situazione sull’attaccante nigeriano.

Nel Napoli di questa prima parte di stagione sono davvere poche le cose che non hanno funzionato. Gli azzurri hanno mostrato un calcio straordinario, con ogni singolo giocatore che è riuscito a dare il massimo, regalando grandi soddisfazioni ai tifosi azzurri.

Tra questi c’è sicuramente Victor Osimhen, con l’attaccante nigeriano che si è confermato un pericolo costante per le difese avversarie ed i numeri sono dalla sua parte. L’attaccante ex Lille ha disputato 14 partite fin qui, segnando 10 gol e firmando anche 3 assist e con le sue prestazioni sta inevitabilmente attirando gli sguardi degli grandi club. In più, c’è anche un dato che spiega chiaramente quanto Osimhen sia una vera e propria spina nel fianco per gli avversari.

Osimhen pericolo numero uno: il dato esalta il suo lavoro

Ha dovuto spesso fare i conti con alcuni problemi fisici che gli hanno fatto perdere alcune partite, ma Victor Osimhen ha sempre lottato come un leone, non mostrando alcun calo a livello fisico quando è tornato in campo. L’attaccante nigeriano, seppur abbia giocato solo 11 partite in campionato, è il miglior marcatore del Napoli con 9 reti ed anche l’attuale capocannoniere di Serie A davanti ad Arnautovic del Bologna che di gol ne ha siglati 8. Ma c’è un altro dato interessante che esalta il lavoro di Osimhen e lo conferma come pericolo numero uno della formazione azzurra.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Osimhen è secondo per tiri nello specchio in Serie A con 15 occasioni, finendo solamente alle spalle di Lautaro Martinez dell’Inter in questa speciale classifica. Ciò significa che l’attaccante nigeriano svolge un lavoo fondamentale per il Napoli, con Spalletti che non può proprio fare a meno di quello che è l’uomo più pericoloso in area di rigore. Se lo scorso anno ha stupito, in questa stagione sembra essere arrivato il momeno della consacrazione per Osimhen, con i tifosi che ora temono possa lasciare Napoli a fine stagione. E riguardo la situazione dell’attaccante nigeriano si è voluto esprimere l’agente Malù Mpasinkatu

Mpasinkatu spaventa i tifosi del Napoli: “Osimhen può lasciare il Napoli in un caso”

A fine stagione c’è il pericolo di vedere Osimhen lasciare il Napoli? Secondo l’agente Malù Mpasinkatu sarebbe un’ipotesi da non scartare, soprattutto in un caso: “Per me è concentrato a fare la storia del Napoli. Se vince lo scudetto a fine anno vedremo cosa accadrà” – ha dichiarato il dirigente a Maracanà, facendo dunque intendere come la possibile vittoria del titolo potrebbe significare addio quasi certo da parte del nigeriano, spaventando i tifosi del Napoli. L’agente ha poi aggiunto come, qualora arrivassero offerte monstre, il Napoli dovrebbe prenderle in considerazione.

Mpasinkatu ha poi parlato della stagione che sta disputando Osimhen, affermando come debba ancora lavorare su alcune sue lacune, cercando di migliorare soprattutto a livello di precisione, anche se l’agente ha affermato come da questo punto di vista abbia già fatto vedere qualcosa di meglio rispetto alla passata stagione. L’agente ha poi affermato come per lui Osimhen ha tutte le carte in regola per diventare uno degli attaccanti più forti al mondo.