Maldini punta un vecchio pallino del Napoli: proposto uno scambio inaspettato

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha scelto un vecchio pallino del Napoli per rinforzare i rossoneri a gennaio: ecco di chi si tratta.

La squadra di Pioli proverà a essere protagonista già dal prossimo mercato per tentare di recuperare gli otto punti di distanza in classifica dai partenopei.

In questi giorni il Mondiale in Qatar si sta prendendo la scena ma nel frattempo le squadre di club stanno lavorando per cercare di arrivare al meglio alla ripresa dei campionati e delle competizioni europee. Una di quelle più attive è il Milan, chiamato a una grande seconda parte di stagione per confermarsi Campione d’Italia.

Infatti il Napoli di Luciano Spalletti ha dimostrato fino ad ora di essere una macchina quasi perfetta inavvicinabile per tutte le avversarie se dovesse mantenere questi livelli. La squadra rossonera rappresenta la prima inseguitrice anche se i punti di distacco sono già otto. Chiaramente non pochi, ma abbastanza per continuare a sperare. E in tal senso il calendario alla ripresa potrebbe dare una grossa mano ai ragazzi di Pioli.

Infatti nelle prime tre partite del 2023 i partenopei affronteranno sia l’Inter che poi la Juventus, due compagini che hanno un assoluto bisogno di punti per non dire già (quasi) addio allo scudetto a metà campionato. Se il Napoli dovesse inceppare in qualche passo falso, il Milan dovrà chiaramente essere pronto ad approfittarne per ricucire lo strappo. E per farlo Maldini ha un’idea precisa in mente: ecco di cosa si tratta.

Il contratto in scadenza è una grande opportunità: i rossoneri fiutano l’affare

Il mercato di gennaio sarà una grossa occasione per rinforzarsi e Stefano Pioli avrebbe chiesto alla società qualche acquisto soprattutto in determinate zone del campo. Una di queste è la mediana, che con l’addio di Kessié si è privata di un vero e proprio titolare degli ultimi anni. Bennacer e Tonali hanno fatto bene, ma Maldini e Massara avrebbero fiutato un’occasione da non lasciarsi scappare: Houssem Aouar.

Il centrocampista francese classe ’98, da sempre al Lione, è in scadenza di contratto e avrebbe comunicato al suo club l’intenzione di non rinnovare. Venderlo a gennaio per i francesi significherebbe non perderlo a parametro zero, e per questo motivo i due club sarebbero in forte contatto in questi ultimi giorni per provare a trovare un accordo. Aouar è stato più volte in passato vicino alla Serie A, in particolare al Napoli nel 2019, ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso invece potrebbe davvero essere arrivato il suo momento.

Adli come contropartita? I francese riflettono

Da quello che emerge i rossoneri avrebbero proposto al Lione uno scambio di prestiti con Yacine Adli. L’ex trequartista del Bordeaux infatti non ha trovato lo spazio che ci si aspettava collezionando solamente 114′ in questa prima parte di stagione. Per Pioli non è ancora pronto e per questo motivo il Milan potrebbe decidere di mandarlo a farsi le ossa altrove.

I francesi stanno riflettendo anche se chiaramente preferirebbero monetizzare dalla cessione del loro talentino. La trattativa è in evoluzione ma la dirigenza rossonera sembra fiduciosa della buona riuscita dell’operazione, qualunque sia la formula finale. Con un Aouar in più, Pioli avrebbe a disposizione una nuova grande risorsa per il suo centrocampo.