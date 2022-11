Lautaro Martinez si confronta con un top player azzurro: la frase colpisce tutti

L’attaccante dell’Inter e della nazionale argentina non vede l’ora di giocare il suo primo mondiale con la squadra albiceleste.

È un campionato del mondo particolare per tanti motivi, da quelli logistici a quelli meramente collegati ai singoli campioni che lo giocheranno per l’ultima volta. Tuttavia, ne esistono altri che avranno l’orgoglio di rappresentare per la prima volta il proprio paese in un torneo così prestiogioso.

È il caso di Lautaro Martinez che è carico a mille per dimostrare anche al pubblico internazionale di essere diventato un calciatore completo, di aver maturato quella sensibilità calcistica tipica dei grandi campioni.

Argentina, Lautaro suona la carica

L’Argentina arriva a questo appuntamento importantissimo come super favorita. Del resto, tra le fila dei sudamericani c’è uno che ha una pazza voglia di portare a casa il secondo trofeo della sua carriera in nazionale, dopo aver trionfato nella Copa America 2021. Stiamo parlando ovviamente parlando di Lionel Messi, uno al quale manca soltanto quella Coppa del mondo per entrare definitivamente nella storia del calcio argentino.

Ma Messi non sarà l’unico top player del ct Lionel Scaloni, anche l’interista Lautaro Martinez suona la carica con lo scopo di fare più gol possibili in una competizione di questo livello. Il Toro, dopo gli ultimi anni positivi in Italia con la maglia nerazzurra, vuole anche lui riportare il trofeo in patria a distanza di ormai più 30 anni dall’ultima volta, da quando in campo uno come Diego Armando Maradona portava l’albiceleste in cima al mondo. Proprio sull’influenza di Diego si è basata l’ultima intervista di Lautaro a pochi giorni dall’esordio in Qatar.

Lautaro: “Messi lo guardavo sempre in tv”

In una intervista ai microfoni di Where are you from in onda su Dazn, Lautaro Martinez ha voluto parlare del significato che il calcio che ha per lui, nonché del suo calciatore preferito: ” “Scelgo Messi. Lo vedevo sempre in tv e giocare con lui è un sogno che ho realizzato”. Ammette l’argentino affermando anche di ritenere l’Italia un paese molto simile al suo: “ Il calcio in Argentina è molto simile all’Italia. Quando sono arrivato all’Inter, pensavo fosse diverso, ma anche qui c’è la grande passione e si sente il significato di essere in una grande squadra”.

Lautaro Martinez tuttavia non dimentica che per scrivere la storia con l’albiceleste occorre quantomeno imitare uno come Diego Armando Maradona: “Sappiamo tutti cosa significhi il calcio in Argentina, per tutto quello che ha fatto Maradona e quello che oggi fa Messi, oltre a tutta la storia che abbiamo. Quando abbiamo vinto la Copa America è stato un momento bellissimo per me e per tutta l’Argentina, mancava da tanti anni. Diego Armando Maradona non c’è più e per noi è stato un duro colpo, significa tanto per tutti. Quell’anno gli abbiamo dedicato quel successo”.