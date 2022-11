Pafundi al Napoli, arriva la risposta: ecco chi sarà determinante per l’affare

La dirigenza del Napoli sta incominciando a guardarsi intorno per alcuni possibili acquisti per il futuro. Tra questi spicca il giovanissimo talento dell’Udinese.

Mentre alcuni calciatori del Napoli sono in giro per il mondo per giocare con le proprie nazionali il tanto discusso Mondiale in Qatar, a Castelvolturno si inizia a pianificare il prossimo mercato che potrebbe rivelarsi eccezionale come quello estivo.

Sicuramente è ancora presto per parlare, il mercato inizierà infatti il prossimo 2 gennaio, ma da uno come Giuntoli i tifosi si aspettano altri colpi di prospettiva che potranno dare una mano al Napoli del futuro. Al momento dunque tutto tace, tuttavia alcuni nomi già sono stati accostati ai partenopei.

Napoli, occhi su Pafundi dell’Udinese

I colpi che Giuntoli ha in serbo, come evidenziato pocanzi, sono collegati al Napoli che verrà. Lo scopo è come sempre quello di rendere più forti i partenopei con acquisti mirati e di prospettiva, in modo da affrontare con più senerità i prossimi impegni. Due tuttavia sono i nomi che circolano di più e che vengono già accostati agli azzurri da diverse settimane: Lazar Samardzic (andato in rete tra l’altro nella partita dello scorso 12 novembre al Maradona) e Simone Pafundi (classe 2006, sempre di proprietà dell’Udinese).

In particolare il Napoli sembrerebbe decisamente puntando sul giovane Pafundi, uno che ha recentemente fatto il suo esordio in nazionale durante la recente amichevolte dell’Italia contro l’Albania a Tirana. Pafundi è stato il terzo giocatore più giovane degli azzurri ad aver esordito tra i grandi (ed è addirittura il più giovane azzurro ad indossare la maglia della nazionale dal 1911). Di lui si dicono molte cose positive e tra l’altro proviene da una famiglia tifosissima dei colori del Napoli. Ecco chi potrebbe essere quindi determinante per la conclusione dell’affare.

Napoli, ecco chi potrebbe pesare sull’affare Pafundi

Ebbene, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe un’arma decisamente interessante a disposizione per convincere il ragazzo: il padre. Infatti, papà Salvatore ama tantissimo i colori azzurri, essendo tifosissimo del Napoli, e avrebbe come sogno quello di vedere il figlio Simone correre avanti e indietro sul prato dello Stadio Maradona. Un sogno poi non troppo utopistico visto l’interesse concreto degli azzurri.