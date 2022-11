Spalletti, il ritiro in Turchia è una scusa: ecco cosa c’è sotto

Lo straripante Napoli di Luciano Spalletti, in testa in Serie A e qualificato agli ottavi di finale di Champions League, durante la pausa si sposterà in Turchia. Dietro la scelta del paese potrebbe esserci un piano passato sotto traccia.

La scelta di Spalletti e del suo staff potrebbe essere una scusa, le vere motivazioni potrebbero essere altre.

Il vantaggio di 8 punti sul Milan permette al Napoli di prepararsi con molta serenità per il rientro in campo.

Quasi tutto l’organico a disposizione di Spalletti

Al contrario di diverse big europee il Napoli di Luciano Spalletti, oltre al vantaggio in classifica, durante questa pausa potrà contare sull’organico quasi al completo. Sono, infatti, solo cinque i calciatori azzurri partiti per il Qatar. Per ragioni ovvie la colonia italiana guarderà l’intera competizione da casa ma oltre a loro anche uomini chiave come Kvaratskhelia, Lobotka e Osimhen avranno tempo per rifiatare e tornare più carichi di prima. La prima partita che vedrà impegnati calciatori del Napoli sarà Messico-Polonia dove si sfideranno Piotr Zielinski e Hirving Lozano, convocati e perni delle rispettive nazionali.

Subito dopo toccherà ad André Zambo Anguissa con il suo Camerun che debutterà contro la Svizzera, giustiziera dell’Italia. La prima giornata dei gironi regalerà, infine, un’altra sfida tutta azzurra. In Uruguay-Corea del Sud, infatti, due componenti della difesa del Napoli si ritroveranno uno di fronte all’altro. Si tratta di Mathias Olivera e Kim Min-jae. Da sottolineare come, sulla carta, nessuna delle nazionali dove sono protagonisti i calciatori del Napoli pare possa arrivare fino in fondo e, per questo, Spalletti potrebbe avere l’intera rosa a disposizione prima del termine della rassegna iridata.

Il Napoli sceglie la Turchia: dietro una motivazione non rivelata

I calciatori del Napoli e il loro tecnico partiranno, dunque, alla volta della Turchia per prepararsi al meglio alla ripresa dei campionati. In Turchia la società di Aurelio De Laurentiis ha contatti molto consolidati, basti pensare all’affare Kim chiuso quest’estate con il Fenerbahce. Prima del sudcoreano, sempre dai gialloblu di Istanbul, era arrivato Eljif Elmas, jolly offensivo della formazione di Spalletti. Il passato in Turchia accomuna i due calciatori azzurri che hanno un ottimo rapporto, come confermato da Elmas qualche tempo fa: “Ho legato moltissimo con Kim, dal primo giorno in cui è arrivato. Ho cercato di aiutarlo, lo conosco da tanto tempo perché viene dal Fenerbahce, la mia ex squadra. Ho provato a stargli vicino fin dall’inizio, è un bravissimo ragazzo e un giocatore fortissimo“.

La scelta di pescare in Turchia si è rivelata fruttifera e, secondo quanto riportato da ESPN, Giuntoli potrebbe provarci nuovamente. Nel mirino del direttore sportivo ci sarebbero, infatti, tre profili che militano nella Super Lig. Si tratta di Miguel Crespo, Ferdi Kadioglu e Arda Guler, calciatori del Fenerbahce.

Miguel Crespo sarebbe stato individuato come vice Lobotka nel caso in cui Diego Demme dovesse lasciare il Napoli. Kadioglu è centrocampista offensivo classe ’99 mentre Arda Guler è una delle stelline del calcio turco. Classe 2005 ha fatto il suo esordio in prima squadra nella scorsa stagione, a soli 16 anni.