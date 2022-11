Mentre il Napoli ricarica le pile in vista del ritiro turco di Antalya, il direttore sportivo degli azzurri sta pianificando le future mosse in tema di rinnovi.

Il campionato è ormai fermo in vista dei Mondiali di Qatar 2022, ma il Napoli continua a lavorare sottobanco su una serie di tavoli necessari per pianificare il prossimo futuro.

Il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli, tra l’altro recentemente candidato ai Globe Soccer Awards di Dubai, e il suo staff hanno lo scopo di continuare a lavorare per mantenere alta la qualità di una squadra che, dopo undici vittorie consecutive in Serie A e un ottavo di Champions League raggiunto vincendo il proprio girone, merita tutti gli elogi possibili da tutti i punti di vista.

Napoli, Giuntoli a lavoro per i rinnovi

In questo momento di pausa i dirigenti del Napoli, come detto, sono a lavoro per discutere sui rinnovi contrattuali di quei calciatori che Spalletti considera i pilastri di questa e delle stagioni che verranno. Ultimato quello di Anguissa, il quale ha firmato il rinnovo di contratto che gli porterà a guadagnare 2,5 milioni a stagione fino al 2025, ora tocca a quelli di Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo; con il primo già pronto a firmare e il secondo in procinto di rimanere a vita a Napoli.

Senza dimenticare poi Kim Minjae e Lobotka, che per Spalletti si sono dimostrati due titolari inamovibili. Ebbene, per il coreano si vorrebbe eliminare l’ormai nota clausola rescissoria di 50 milioni di euro che vale per l’estero e prolungargli il contratto fino al 2028 (tutti questi cavilli burocratici, ricordiamo, prolungarono di parecchio le trattative con i turchi del Fenerbache); mentre per lo slovacco ormai è l’accordo è stato quasi raggiunto con un ingaggio di 2,7 milioni fino al 2027.

Napoli, l’obiettivo principale è blindare Kvaratskhelia

I dirigenti del Napoli, come afferma stamane la Gazzetta dello Sport, oltre ai nomi sopracitati hanno il compito fondamentale di “aggiustare” il contratto di Kvaratskhelia. Dopo questa prima parte di stagione nella quale il georgiano ha stupito tutti gli addetti ai lavori, ci si aspetta che Giuntoli nelle prossime settimane arrivi ad un accordo con gli agenti dell’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan.

Lo scopo del ds è quello di rinnovare il contratto di Kvaratskhelia fino al 2028 con un netto adeguamento dell’ingaggio (al momento guadagna 1,5 milioni a stagione). È chiaro l’interesse delle principali squadre d’Europa, che probabilmente si staranno mangiando le mani per non aver puntato sul classe 2001 la scorsa estate, spingono il patron De Laurentiis e il ds Giuntoli ad accelerare i lavori per il rinnovo di contratto. Quest’ultimo sarà probabilmente ultimato nei primi mesi del 2023, quando i tempi tecnici saranno ormai maturi.