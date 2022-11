Arrestato calciatore della Juventus, non è la prima volta | FOTO

By

Fa molto rumore la notizia che è relativa a questa vicenda: arrestato calciatore della Juventus per un motivo molto grave.

Arrestato calciatore della Juventus. Si tratta di un elemento che già in passato aveva fatto parlare di sé e che abbiamo avuto modo di vedere in Italia. Lui è un trequartista di ruolo, indicato da tempo come una grande promessa.

Al punto che il club bianconero aveva deciso di puntarci forte, grazie anche alla regia di Mino Raiola quando il re dei procuratori era ancora in vita. Infatti il classe 1967 originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è scomparso nel mese di aprile del 2022 per una brutta malattia.

Ma il calciatore della Juventus arrestato già da prima aveva deciso di non servirsi più dei servigi di Raiola. Questo ragazzo – ha infatti solo 20 anni – aveva vissuto dei grossi problemi di natura personale, tali da condizionarne in maniera inevitabile anche il rendimento in campo.

La scelta di lasciare la scuderia di Raiola per avvalersi dei servigi di Ali Dursun della HCM Sports Management sembra sia avvenuta anche per le tante tribolazioni vissute nella sua vita privata.

Arrestato calciatore della Juventus, di chi si tratta: ha giocato anche con la Sampdoria

Lui è Mohamed Ihattaren, che la Juventus aveva prelevato per meno di due milioni di euro dal PSV Eindhoven nell’agosto del 2021, lasciandolo subito in prestito alla Sampdoria con l’obiettivo di farlo maturare.

L’esperienza in blucerchiato di Ihattaren però è stata del tutto da dimenticare, con appena una convocazione in panchina alla prima giornata del campionato 2021/2022. Ma i limiti caratteriali e la precaria situazione fisica hanno portato il club ligure a rispedirlo ai bianconeri già a gennaio scorso.

La Juventus ha provato a farlo ripartire dall’Ajax, sempre in prestito. Pure lì però per Ihattaren è andata male, al punto che poche settimane fa c’era stato l’annuncio degli avversari del Napoli nel girone Champions 2022/2023 della già decisa interruzione del contratto a partire da gennaio.

Perché Ihattaren è stato arrestato? Perché risulta avere compiuto delle minacce di grave entità, come riportato dalla stampa olandese. Mentre si trovava ad Utrecht, il calciatore sarebbe stato prelevato dalla sua abitazione dalla polizia.

In realtà le autorità non hanno confermato la cosa, anche se fonti molto vicine alle autorità insistono sul fatto che si tratti proprio di lui. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito.