Skriniar non può mentire: le sue parole lasciano l’amaro in bocca

Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato a cuore aperto non riuscendo a trattenere una certa emozione per ciò che accadrà in futuro: ecco cosa ha detto.

Nonostante le parole fiduciose di Marotta non si è ancora trovato l’accordo per il prolungamento di contratto del giocatore slovacco con i nerazzurri.

Una delle questioni che tengono più banco in casa Inter in questi mesi è quella riguardante il futuro di Milan Skriniar. Il difensore classe ’95, molto vicino l’ultima estate al trasferimento al PSG, è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare i nerazzurri a partire dal prossimo 30 giugno.

Se le parole dell’amministratore delegato Beppe Marotta fanno ben sperare per il buon esito della trattativa, l’accordo non è però ancora stato messo nero su bianco e ciò sta preoccupando e non poco i tifosi nerazzurri. Skriniar è infatti il perno di una difesa che quest’anno sta subendo tantissimi gol, e perderlo, per lo più a zero, significherebbe andare ancora di più a indebolire un reparto che invece necessiterebbe di rinforzi.

Il pericolo rimane anche se la fiducia in casa Inter è ancora altissima. Nel frattempo però, durante la pausa per il Mondiale in Qatar, il difensore nerazzurro ha parlato a cuore aperto direttamente dal ritiro della sua Nazionale: ecco cosa ha detto.

L’omaggio è da brividi: è finita per sempre

Durante l’ultima amichevole giocata dalla Slovacchia contro il Cile e terminata per 0-0 è accaduto qualcosa che ha segnato definitivamente la fine di un’epoca. Infatti lo storico capitano ed ex centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, ha detto per sempre addio alla sua Nazionale.

Il suo connazionale Milan Skriniar ha voluto omaggiarlo dedicandogli delle parole al miele: “Ho ringraziato Marek per aver fatto parte della sua carriera. Mi sono emozionato quando è uscito dal campo, è triste che la leggenda del calcio slovacco non giocherà più con noi. Sarà sempre ricordato come uno dei migliori calciatori della storia slovacca, anzi il migliore. Marek è il simbolo della Slovacchia. Quando dici Slovacchia in qualsiasi parte del mondo, tutti conoscono Hamsik“.

I numeri e i traguardi raggiunti da un super giocatore

Dopo 135 partite e 26 gol con la maglia della sua Nazionale, il 35enne nato a Banská Bystrica ha voluto dire basta. Ad accompagnare il dolore di tutti i tifosi slovacchi c’è stata la voce di tutti i napoletani, che per ben dodici anni hanno amato Hamsik come pochi altri nella storia del club.

Insieme a Lavezzi e Cavani ha formato i famosi “tre tenori” capaci di infiammare un popolo nell’epoca Mazzarri, mentre poi con Sarri ha saputo reinventarsi mezzala di qualità e inserimento, raggiungendo forse il top della carriera. Nel suo palmarès ci sono “solamente” due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e due trofei nazionali con il suo attuale club, il Trabzonspor, ma le emozioni che questo giocatore ha regalato in campo negli ultimi quindici anni vanno oltre qualsiasi vittoria sportiva.