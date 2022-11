Il famoso attore romano Carlo Verdone ha parlato del Napoli a Radio Kiss Kiss: le sue dichiarazioni sono davvero inaspettate.

La prima parte di stagione disputata dal Napoli ha lasciato completamente stupefatti non solo i tifosi azzurri, ma anche quelli delle altre squadre. Tutti hanno convenuto sul fatto che gli azzurri meritino di essere primi in Serie A e agli ottavi di Champions League, riconoscendo come abbiano mostrato un calcio spettacolare.

Dopo tanti anni, la città torna finalmente a sognare lo scudetto in maniera concreta e Luciano Spalletti sarebbe davvero felice di potergli regalare una gioia storica. Come detto, il Napoli si sta guadagnando la stima anche di chi non lo tifa e persino tra le celebrità c’è chi è rimasto folgorato dagli azzurri. Tra queste il mitico attore romano Carlo Verdone che a Radio Kiss Kiss ha rilasciato delle dichariazioni davvero inaspettate sul club partenopeo.

Carlo Verdone e Napoli: un rapporto speciale

Che l’attore romano Carlo Verdone abbia parlato del Napoli a Radio Kiss Kiss non deve stupire. Il mitico attore e regista, infatti, è molto legato alla città di Napoli ed ha anche origini napoletane visto che il nonno, come rivelato da lui stesso lo scorso anno, era di Pozzuoli.

Con la città partenopea, Verdone ha un legame davvero speciale e qualche mese fa dichiarò come deve tutto a Napoli, dichiarando come i medici napoletani hanno curato molte volte lui e la sua famiglia, ringraziandoli per ciò che hanno fatto.

Verdone affermò pure come di Napoli sia completamente innamorato e non c’è una sola cosa che non gli piaccia, prediligendo soprattutto il mangiare, con il cibo napoletano che è ovviamente famoso in tutto il mondo.

L’attore dichiarò anche di essere venuto a Napoli anche per motivi di lavoro, spiegando che ciò avveniva perché De Laurentiis, per stare vicino alla squadra, non si spostava mai dalla Campania. E proprio di De Laurentiis e del Napoli ha parlato Verdone a Radio Kiss Kiss, con le sue dichiarazioni che certamente faranno contenti i tifosi azzurri.

Verdone a sorpresa: ecco cosa ha detto al presidente De Laurentiis

Intervenuto nel corso del programma Radio Gol, andato in onda su Radio Kiss Kiss, Carlo Verdone ha dichiarato di aver parlato recentemente con il presidente De Laurentiis, rivelandogli che, sebbene sia tifoso della Roma, per come sta giocando il Napoli finirà per passare sulla sponda azzurra: “Io l’ho detto anche ad Aurelio, finirò per tifare Napoli.

Lo guardo con piacere perché gioca molto all’inglese, mi diverte” – ha affermato esaltando il gioco azzurro – ” Il Napoli ha tutti giocatori che è un piacere guardare quando scendono in campo”, ha poi chiosato.

Parole che fanno sicuramente felici i tifosi del Napoli che hanno ricevuto elogi per la loro squadra anche da un tifoso della Roma sfegatato come lo è Verdone. Ma al di là della propria fede calcistica, è impossibile non riconoscere i grandi meriti ed il grande gioco mostrato dal Napoli in questa prima parte di stagione. Gli azzurri stanno entusiasmando non sono l’Italia, ma l’Europa intera e la speranza del tifo partenopeo è che si possa continuare così anche nel 2023.