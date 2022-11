Petrucci svela un retroscena sul Napoli: “Le nostre famiglie si conoscono”

Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro si è detto soddisfatto di come stanno andando le cose a Napoli svelando dei retroscena particolari.

È un momento d’oro del Napoli, nonostante i Mondiali abbiano “stoppato” una squadra lanciatissima verso diversi record. Non solo nel mondo del calcio, ma anche i vertici degli altri sport si stanno rendendo conto che la gestione del Napoli dovrebbe essere presa letteramente a modello.

Soprattutto il mondo del basket, non molto dissibile rispetto al calcio, sembrerebbe essere sempre più interessato ai “segreti” della gestione De Laurentiis-Giuntoli che quest’anno sta facendo un lavoro sublime.

Napoli, un modello che va al di là del calcio

Il Napoli sta sorprendendo sempre di più non tanto per i risultati sul campo, ovviamente eccezionali e ormai decantati da tutti, ma anche al di fuori del rettangolo di gioco: la gestione societaria, abbinata a una capacità di mantenere sani i bilanci per più anni consecutivi, sta facendo gola a diversi uomini di sport che appunto non capiscono come il Napoli sia riuscito a costruire una squadra del genere nonostante i clamorosi addii estivi. In più, abbassando decisamente gli stipendi, De Laurentiis ha permesso di snellire ancora di più le casse dell società.

Insomma, un modello chiaramente vincente, manca solamente quel campionato di Serie A che tutti i tifosi del Napoli sognano da più di 30 anni, dalla fine dell’era Maradona per intenderci. Se si dovesse raggiungere un traguardo di questo tipo allora parleremo di un capolavoro assoluto da tutti i punti di vista. Lo ha sottolineato anche un uomo di sport come il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci che di recente ha parlato del Napoli e del rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Petrucci: “Il Napoli sta facendo grandi cose”

Intervistato dall’emittente Radio Punto Nuovo, il presidente della FIP Giovanni Petrucci ha chiaramente elogiato il Napoli e il suo presidente Aurelio De Laurentiis: “Ci siamo incontrati venerdì sera, abbiamo un ottimo rapporto da sempre. Le nostre famiglie si conoscono da tempo. Il Napoli sta facendo grandi cose, Spalletti sta giocando un calcio spettacolare”.

Poi un commento su Khvicha Kvaratkhelia, grande appassionato di basket, che ha recentemente guardato dal vivo lo scontro tra la sua Georgia e l’Italia: “E poi ci sono questi nuovi campioni, come Kvaratskhelia che era in Georgia a seguire la nostra partita di basket, quindi c’è anche una discreta simpatia per lui. De Laurentiis è un grande imprenditore, quello che sta facendo col Napoli merita solo elogi. E ora anche il figliolo Luigi sta facendo grandi cose col Bari. Il campionato è ancora lungo, ma è certo il vantaggio che ha già accumulato sulle altre”.