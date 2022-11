La Juve prova a scippare il Napoli, ma De Laurentiis non ci sta: pronto il piano

I bianconeri starebbero tentando un vero e proprio scippo ai danni del Napoli, ma il presidente Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per far sì che ciò non avvenga: ecco cosa sta succedendo.

Gli azzurri si sono resi protagonisti di una grande prima parte di stagione che sta rendendo complicata e non poco la rincorsa scudetto della squadra di Allegri. Quasi nessuno avrebbe immaginato di arrivare alla sosta per il Mondiale con la Juventus a ben dieci punti dalla testa della classifica dopo l’esplosivo calciomercato estivo dei bianconeri.

Demerito sicuramente della squadra di Allegri, che ha perso tanti punti contro squadre alla portata, ma merito anche e soprattutto del Napoli di Luciano Spalletti, autore di una prima parte di stagione ai limiti della perfezione.

I partenopei hanno tenuto un ritmo insostenibile per tutte le avversarie, e ora si sono guadagnati di diritto la palma di favoriti per lo scudetto finale. È anche vero che al termine della rassegna iridata mancheranno ancora più della metà delle partite, ma certamente l’inizio è stato di quelli promettenti. Molto importanti saranno già le prime sfide del 2023, nelle quali il Napoli dovrà vedersela prima con l’Inter e poi con la stessa Juventus.

Proprio i bianconeri in questa pausa di due mesi starebbero lavorando per il futuro. La società, complice anche l’eliminazione ai gironi di Champions League, vorrebbe un cambio generazionale in grado di riportare la squadra ai grandi livelli degli anni passati. Proprio per questo motivo nel mirino sarebbero finiti due simboli della rinascita del Napoli: ecco di chi si tratta.

Spalletti e Giuntoli coppia vincente: quale sarà il loro futuro?

Dopo le numerosi e pesanti cessioni estive molti avevano pronosticato un Napoli quasi anonimo in questa stagione, ma i fatti hanno poi raccontato tutta un’altra storia. Merito sicuramente di due personalità che hanno saputo rimodellare la squadra a propria immagine e somiglianza, e che però adesso sono finiti nel mirino della Juventus: l’allenatore Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024 (per quanto riguarda il tecnico infatti verrà esercitata l’opzione per un altro anno) e anche per questo motivo i bianconeri avrebbero pensato a loro. De Laurentiis però non ha però nessuna intenzione di lasciare andare via gli artefici di questo nuovo progetto e per questo motivo starebbe pensando di presentare ai due nuove proposte per i rinnovi proprio in questi giorni. I tifosi quindi per ora possono stare tranquilli: il futuro di Spalletti e Giuntoli, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrebbe essere ancora a Napoli.

Da Altafini a Higuain: i cori ‘ngrati del passato

Forse non c’è cosa peggiore per i napoletani di vedere i propri beniamini lasciare la loro squadra del cuore per accasarsi ai tanto odiati, sportivamente parlando, rivali della Juventus. La storia ha però raccontato alcuni di questi episodi illustri, a partire dal 1972 quando José Altafini passa ai bianconeri e all’88’ decide lo scontro diretto che impedirà al Napoli di vincere il suo primo scudetto della storia.

Lo stesso percorso tocca al grande protagonista del Mondiale del 1982, Dino Zoff, che diventerà poi il numero uno indiscusso della Juventus per oltre dieci anni. Negli anni Novanta è poi l’accoppiata Lippi-Ferrara (con il difensore che aveva ereditato la fascia di capitano da Maradona) a tradire Napoli per accasarsi ai nemici di sempre. Per ultimo ma non per importanza Gonzalo Higuain, che i bianconeri acquistano pagando la clausola da 94 milioni dopo aver raggiunto il record di gol segnati in una singola stagione di Serie A con la maglia azzurra (ben 36).