De Laurentiis, parla il figlio: quella frase fa commuovere tutti

Il figlio del proprietario del Napoli è orgoglioso del cammino intrapreso dalla squadra azzurra: le parole che ha usato hanno commosso tutti.

Tra presidente e presidente ci deve essere sempre un dialogo proficuo, tuttavia quando hai come padre uno che ha segnato a suo modo la storia di una delle più importanti squadre italiane il discorso cambia.

È il caso di Luigi De Laurentiis, figlio del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che seguendo le orme del padre dirige anche lui una società di calcio, ovvero il Bari che attualmente milita in Serie B. Un rapporto quello tra Luigi e Aurelio che si è rafforzato moltissimo nel corso degli ultimi anni.

Luigi De Laurentiis segue le orme del padre

Ebbene sì, come Aurelio anche Luigi ha intrapreso la non facile missione di dirigere una squadra di calcio, che al giorno d’oggi è senza alcun dubbio molto più complesso rispetto a pochi anni fa. Eppure Luigi De Laurentiis, produttore cinematografico alla pari del padre, negli ultimi anni ha voluto intraprendere qusta avventura. Guidando una squadra ricca di storia come il Bari, ha ottenuto anche risultati abbastanza notevoli: due promozioni nell’arco di quattro anni.

Si vede come Aurelio gli abbia insegnato l’arte del mestiere, in un lasso di tempo tral’altro molto contenuto e ricco di eventi. Luigi è infatti “nato” professionalmente nel mondo del cinema e, a differenza del fratello Edoardo De Laurentiis (vice presidente della SSC Napoli) ha avuto più poco tempo per districarsi in un ambiente come il calcio professionistico. Ma i risultati riportati pocanzi parlano di una capacità gestionale ed imprenditoriale degna di nota.

Luigi De Laurentiis: “Napoli per me è casa”

Spesso bastano poche parole per entrare nel cuore dei tifosi, Luigi De Laurentiis evidentemente ama talmente Napoli e i napoletani che nelle sue interviste non fa altro che ricordarlo. Il legame con la città è cresciuto moltissimo negli ultimi anni anche grazie alla capacità del padre Aurelio di pianificare un futuro che sembra vincente.

De Laurentiis è stato intervistato dalla radio ufficiale del Napoli Radio Kiss Kiss dicendo di apprezzare molto la stagione degli azzurri: “Il Napoli è bellissimo da vedere, poi per me è casa. Ha sempre raggiunto bellissimi risultati, quest’anno è qualcosa di ancora più bello e ripaga di tanti sforzi e investimenti e anche di grande coraggio di mio padre che ha avuto il coraggio vero dell’imprenditore che ha creduto in una strada a dispetto di tutta la piazza che aveva da ridire, però ha vinto lui”.

Non manca poi una domanda sul rapporto con il padre, alla quale risponde dicendo di prendere molto spunto da lui perché ha alle spalle anni e anni di esperienza di gestione aziendale: “Da presidente a presidente, da padre a figlio c’è sempre un confronto. Io ascolto molto quello che dice perché ha un’esperienza alle spalle molto più grande della mia. Ogni tanto ci confrontiamo su quella che può essere la progettualità, sull’annualità e l’approccio”.