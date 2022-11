Bargiggia e la polemica Mondiale: parole durissime contro il calciatore

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha partecipato ad una polemica su un tema caldo del Mondiale: le sue parole contro il calciatore sono molto dure.

Il celebre reporter ha espresso la propria opinione riguardante un argomento delicato del torneo che si sta svolgendo in Qatar. Le sue parole hanno suscitato stupore.

Paolo Bargiggia è uno dei volti più noti del giornalismo televisivo sportivo italiano. Nell’arco della sua carriera, però, è stato spesso al centro di alcune critiche a causa delle sue opinioni espresse a volte in modo molto diretto.

Molto recentemente, per esempio, è rimasto coinvolto in un botta e risposta con dei tifosi della Roma.

Il giornalista, infatti, ha criticato Mourinho per la gestione del caso Karsdorp. Come noto, l’allenatore portoghese ha di fatto incolpato l’esterno olandese per il gol del pareggio subito contro il Sassuolo e, da quel momento, l’ex Feyenoord è di fatto uscito dai radar. Ha già lasciato la città e non si è presentato per il ritrovo prima della partenza per il Giappone: la motivazione fornita è stata quella di un malessere psicologico.

Bargiggia, dopo aver criticato Mourinho, ha ricevuto diversi insulti pesanti da parte di alcuni supporter giallorossi. In questi giorni, però, è rimasto coinvolto in un altro dibattito particolarmente acceso: ecco cos’è successo.

Bargiggia e la stoccata al giocatore: si accende la polemica Mondiale

Quella in corso è una delle edizioni dei Mondiali più discussa di sempre. Come noto, sono emersi retroscena poco limpidi riguardanti l’assegnazione dell’organizzazione del torneo al Qatar, ma non solo. Durante la costruzione degli impianti, infatti, sono morti circa 7mila operari.

Il tema più caldo, però, riguarda i diritti umani. In molti hanno evidenziato come alcuni diritti fondamentali siano venuti meno, ma gli stessi giocatori sono stati limitati nella manifestazione del loro pensiero. Il caso sotto i riflettori è quello della fascia “One Love“, proibita dalla FIFA che ha i minacciato i capitani di ammonizione.

La Germania ha scelto di protestare scattando la foto di squadra con la mano davanti alla bocca, mentre Neuer ha nascosto la fascia da capitano “No discrimination” sotto alla manica.

L’argomento è stato trattato anche in Italia e, negli studi RAI, un calciatore ha scelto di esporsi pubblicamente: si tratta di Bernardeschi.

L’ex Fiorentina e Juve, in collegamento dal Canada, ha fatto vedere la propria mano con i colori dell’arcobaleno. Inoltre, ha: “Nessuno deve e può violare questi diritti civili. È una cosa abominevole e quando si calpestano i diritti civili in questo modo il mondo deve insorgere. Invece stiamo attenti all’esprimerci in un certo modo. Non è così che si combattono le battaglie”.

Al termine del collegamento, però, Bargiggia ha scritto un tweet contro Bernardeschi.

Il tweet contro Bernardeschi scatena altre polemiche

Paolo Bargiggia, dopo la sfogo di Bernardeschi negli studi RAI, ha voluto ribattere in un modo molto chiaro e diretto: con un tweet.

Ecco di seguito il suo messaggio.

L’opinione di Bargiggia sulla presa di posizione di Bernardeschi è molto forte e ha inevitabilmente scatenato altre polemiche. Tra i vari commenti, infatti, si leggono accuse al giornalista, ma anche degli insulti pesanti. Lui stesso ha comunque voluto rispondere ad alcune critiche, ma la temperatura si è alzata immediatamente.