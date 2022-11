Addio ormai certo in casa Inter: la proposta per il futuro è da urlo

L’Inter si prepara a salutare uno dei suoi più amati giocatori, la proposta per il futuro è incredibile non si può rifiutare!

Con la pausa dei Mondiali molte società stanno pensando a come pianificare il prossimo futuro per costruire una squadra vincente. Altre invece stanno pensando a come piazzare quei calciatori ormai considerati non più funzionali.

In particolare, in casa Inter tiene banco una questione particolarmente spinosa, che vede coinvolto non un calciatore qualunque ma il capitano. La decisione ormai sembra essere quasi presa.

La situazione nerazzurra non lascia spazio ai dubbi

È proprio lui uno dei giocatori attualmente in discussione, il capitano Samir Handanovic che, arrivato ormai più di dieci anni fa, con la fatica e il lavoro si è preso prima la fascia da capitano per poi guidare i suoi alla vittoria dello Scudetto. Uno come lui merita tutti gli elogi del mondo, non tanto per il talento in sé, quanto per la sua capacità di essere leader in una squadra ambiziosa.

Simone Inzaghi lo ritiene, nonostante tutto, una pedina fondamentale poiché il suo apporto durante le gare si fa sentire, soprattutto mentre gioca il suo secondo Onana. E proprio il portiere camerunense, impegnato attualmente a difendere la porta al Mondiale in Qatar, sembrerebbe ora in cima alle gerarchie del tecnico interista. Ma a differenza di quanto si possa pensare, Handanovic è estremamente orgoglioso del cammino di Onana e per lui non prova a affatto una sorta di rivalità sportiva.

Handanovic, dopo l’addio ecco l’incredibile offerta

Il portiere in questo momento sta da una parte pensando di lasciare l’Inter a fine stagione, il suo contratto è infatti in scadenza il prossimo anno, e dall’altra sta iniziando a riflettere se scegliere la strada più ambiziosa, quella dell’allenatore. Una scelta molto complicata quinid, anche se lo sloveno avrebbe intenzione di provare una nuova avventura in panchina cercando di mettere in pratica la sua qualità innata di saper amministrare e dirigere una squadra.

E questa ipotesi non è tanto una suggestione, ma per molti è una dato di fatto. Lo riporta anche la Gazzetta dello Sport, che in un suo articolo dell’edizione odierna, conferma l’indiscrezione che vede Handanovic appendere gli scarpini al chiodo per diventare allenatore. Il quotidiano riporta che ormai nelle gerarchie di Inzaghi Onana è preferito allo sloveno e che al contempo Handanovic non disdegno questo ruolo da “consigliere”.

L’Inter intanto sta già pensando a un possibile sostituto di Handanovic. Al posto dello sloveno la società nerazzurra potrebbe optare per una serie di giocatori. A partire da Alessio Cragno che, da quando ha firmato per il Monza, non è riuscito più a giocare con continuità per merito del portiere Di Gregorio.