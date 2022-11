Il Napoli è molto interessato ad un talento di Serie A sul quale, però, c’è la forte concorrenza della Juventus che vuole beffare gli azzurri.

Con la Serie A ferma ormai da due settimane per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar e con la nazionale italiana che non si è qualificata alla competizione, inevitabilmente in Italia si prende tutto lo spazio possibile il calciomercato, anche perché Gennaio si avvicina.

Molti club cercheranno di fare qualcosa per cercare di rimediare a ciò che non è andato nella prima parte di stagione ed anche il Mondiale è una buona occasione per osservare i giocatori. Ha poco da rimediare il Napoli che non dovrebbe fare alcun movimento durante la finestra invernale, con gli azzurri che però tengono nel proprio mirino un talento del nostro campionato.

Il Napoli pensa al futuro: piace a tutti, Giuntoli sulle sue tracce

Con una prima parte di stagione così c’è poco o nulla da aggiustare in casa Napoli, con gli azzurri che sembrano una macchina davvero perfetta. E’ per questo motivo che Giuntoli può concentrarsi meglio sul come fare per rendere il Napoli ancora più forte di quello che è attualmente, con il ds azzurro che già è sulle tracce di alcuni talenti.

Uno dei giocatori finiti nel mirino di Giuntoli è Jakub Kiwior, difensore classe 2000 di proprietà dello Spezia che si sta mettendo in luce in questo Mondiale con la nazionale polacca alla quale appartiene anche Zielinski.

Il difensore è un profilo che piace molto a Giuntoli, considerata la sua giovane età e gli ampi margini di miglioramento, con il Napoli che potrebbe andare all’assalto in estate. Tuttavia per convincere lo Spezia a cedere il polacco, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, servirà un’offerta da circa 15-20 milioni di euro e va capito se il Napoli è disposto a spendere tale cifra. Gli azzurri, però, dovranno essere decisi in un senso o nell’altro, anche perché Kiwior non piace solo a loro e la concorrenza non è per nulla banale.

La Juventus sfida il Napoli: la situazione è apertissima

Le prestazioni di Jakub Kiwior non hanno attirato solamente l’interesse del Napoli, con il difensore polacco che piace molto anche a Milan, West Ham e soprattutto alla Juventus, con Tuttosport che scrive come i bianconeri vogliano anticipare la concorrenza. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, infatti, la Juventus starebbe pensando di acquistare Kiwior già in questa sessione di mercato e lasciarlo in prestito allo Spezia fino a fine stagione.

Una mossa che saprebbe di beffa per il Napoli che vorrebbe acquistare sì il giocatore, ma solamente in estate. La Juventus è conscia delle capacità del giocatore ed anche del fatto che ulteriori prestazioni positive al Mondiale potrebbe far lievitare ancora di più il prezzo. Ecco perché i bianconeri sono già al lavoro per acquistare Kiwior a Gennaio, beffando così la concorrenza.

Dovesse farlo, non sarebbe la prima volta per la Juventus agire in questo modo, considerando che nel 2020 i bianconeri fecero lo stesso con Kulusevski. Il giocatore svedese fu acquistato a Gennaio dall’Atalanta e poi lasciato in prestito al Parma dove stava già militando all’epoca, con la Juventus che poi potette contare su di lui in estate, beffando in quell’occasione l’Inter.