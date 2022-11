Mondiali, il gesto di Kalidou Koulibaly che commuove tutti

By

Il suo Senegal si è qualificato agli ottavi di finale, ma Kalidou Koulibaly ha fatto commuovere tutti con un suo gesto extra calcistico.

Nella giornata di martedì è iniziata l’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale in Qatar. A dare via a quest’ultimo turno è stato il girone dei padroni di casa, già eliminati. Se l’Olanda aveva un compito molto più facile, visto che sfidava proprio il Qatar, Senegal ed Ecuador si giocano il secondo posto del girone. I sudamericani, infatti, avevano un punto in più rispetto ai ‘Leoni della Teranga’ che, però, sono riusciti a ribaltare il discorso qualificazione.

Il Senegal, infatti, ha battuto l’Ecuador con il risultato di 2-1. Già tutto il primo tempo è stato dominato dagli africani, i quali sono passati in vantaggio con rigore realizzato da Sarr. Nella seconda frazione di gara, invece, c’è stato il ritorno del team guidato da Gustavo Alfaro, considerando che è riuscito a pareggiare al 67’ con il tap-in, su azione da calcio d’angolo, da parte di Caicedo.

Il Senegal, tuttavia, non si è perso d’animo, anzi. Gli africani, infatti, dopo appena tre minuti dal gol subito, sono di nuovo passati di nuovo in vantaggio con Kalidou Koulibaly, bravissimo a tirare in volo il brusco rinvio da parte di Enner Valencia su una punizione dalla destra del Senegal. Proprio l’ex giocatore del Napoli, intanto, aveva già commosso tutti prima del fischio d’inizio della partita tra le due nazionali

Senegal, Koulibaly ha omaggiato Papa Bouba Diop

Kalidou Koulibaly, infatti, ha voluto rendere omaggio a Papa Bouba Diop. Il difensore centrale, di fatto, ha scritto sulla sua fascia da capitano il “19”, ovvero il numero di maglia del centravanti senegalese scomparso proprio il 29 novembre 2020 per delle complicazioni dovute alla SLA. Questo gesto del calciatore del Chelsea ha fatto subito il giro dei social.

Anche perché Papa Bouba Diop è un’autentica leggenda nel suo paese, visto che fu uno dei protagonisti del grandissimo Senegal che arrivò fino a quarti di finale del Mondiale del 2002. Il centravanti, infatti, segnò ben 3 gol in quella competizione della Coppa del Mondo, tra cui quello storico e decisivo contro la Francia di Zidane campione in carica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurosport Italia (@eurosportitalia)

Kalidou Koulibaly ha dedicato il suo gol all’isola d’Ischia

Kalidou Koulibaly, tuttavia, anchenella classica conferenza stampa del post gara, ha ancora dimostrato ancora una volta tutta la sua bontà d’animo, visto che ha dedicato il suo gol alla popolazione dell’isola d’Ischia: “Per colpa delle frane ci sono stati molti morti. Ad Ischia ed i suoi abitanti, per cercare di dare loro forza in questi momenti così difficili, voglio dedicare il mio gol di questa sera”.