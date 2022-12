Haaland a sorpresa in Italia: l’incontro per una trattativa incredibile

L’attaccante del Manchester City Erling Haaland si è recato in Italia per condurre personalmente un affare molto importante.

Il centravanti norvegese è stato avvistato in Italia: la sua visita nel nostro Paese aveva un motivo ben preciso.

Erling Haaland è una delle star che non sta prendendo parte al Mondiale in Qatar a causa della mancata qualificazione da parte della sua Norvegia. Il centravanti ha comunque vissuto una prima parte di stagione con il Manchester City da fenomeno assoluto: i suoi numeri in Inghilterra sono impressionanti.

L’ex Borussia Dortmund si è trasferito in estate agli ordini di Per Guardiola per “soli” €60 milioni, il costo della clausola rescissoria. Il suo arrivo ha rinforzato ulteriormente la rosa dei Citizens e ha colmato un vuoto pesante lasciato dall’addio di Aguero, ovvero quello di un centravanti vero.

Ora, però, il bomber si sta godendo le vacanze dettate dalla sosta per il Mondiale prima di ripartire per allenarsi con il City. In questi giorni è stato avvistato in Italia per chiudere un affare molto importante: ecco cos’è successo.

Haaland in Italia: l’affare lo ha chiuso lui in persona

Il Mondiale prosegue ed è ormai vicino alla fase calda della competizione: i gironi sono agli sgoccioli e presto sarà il momento delle fasi ad eliminazione diretta.

I tifosi aspettano con ansia le gesta dei grandi campioni che avranno l’occasione di brillare sul palcoscenico più ambito del mondo.

Come anticipato, non ci sarà Erling Haaland che, nonostante la prima parte di stagione con un rendimento fuori dall’ordinario, dovrà accontentarsi di seguire il torneo dal divano di casa sua. Nel frattempo, però, ha colto l’occasione per concedersi una vacanza con una tappa in Italia. Qui ha chiuso un affare che riguarda anche John Elkann: l’argomento, però, non era la Juve, ma la Ferrari.

Il gigante del Manchester City si sarebbe recato direttamente a Maranello per acquistare un’automobile della Scuderia. Insieme a lui c’era anche il padre Alfie, che come Erling ha giocato con i Citizens e, come in molti sanno, si è proprio ritirato nel club inglese a causa di un gravissimo infortunio provocato da Roy Keane in un derby di Manchester.

Haaland, infine, ha visitato anche la vicina Fiorano, dove ha fatto tappa in un ristorante celebre ed in cui ha scattato una foto diventata virale sui social.

“La miglior pasta mai mangiata”: la dedica del bomber al ristorante

Haaland si è fermato a Fiorano per mangiare in un celebre ristorante che, già in passato, ha accolto alcuni personaggi di rilievo dello sport come, per esempio, Leclerc, Sainz e Vettel.

Il bomber del City, alla fine del pranzo, ha lasciato una dedica alla signora Rossella, cuoca del Ristorante Montana.

“A Rossella, la miglior pasta che abbia mai mangiato. Grazie!”: questo il messaggio speciale che il norvegese ha voluto lasciare. Inoltre, si è fermato con i tifosi che lo hanno riconosciuto per scattare foto e firmare autografi. Infine, ha lasciato una maglia del City firmata che, molto probabilmente, verrà appesa nel ristorante.