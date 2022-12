Caso Juve, il tweet del famoso attore finisce nel mirino: coperto di insulti, finisce malissimo

Il terremoto che ha coinvolto il mondo Juventus sta avendo ripercussioni anche sui social network: un famoso ed amatissimo attore espone il suo pensiero e finisce male.

È senza alcun dubbio un momento negativo per la Juventus, che evoca scenari tumulati ormai da 16 anni, ovvero dal processo Calciopoli che la vide protgonista sul banco degli imputati. Una situazione del genere era nell’aria da un bel pò di tempo, ma solo ora, a dimissioni fatte, emergono i dubbi sul futuro dirigenziale della società.

La discussione sulla colpevolezza o no della Juventus si è ripercossa anche sui social network, un terreno solitamente fertile quando accadono eventi mediaticamente importanti come questo. E spesso a essere attaccati sono anche alcuni personaggi noti che hanno manifestato in passato un sentimento avverso nei confronti dei bianconeri.

Juventus, la reazione sui social è incredibile

In poche ore i pesi massimi che occupavano i vertici della Juventus hanno dato le loro dimissioni. In un modo del tutto straordinario ed eclatante, erano pochi infatti ad aspettarsi la fine dell’era Andrea Agnelli in una serata di fine novembre. Ma questa è arrivata soprattutto a causa dei problemi legali che tutti gli ex membri di punta del Cda bianconero dovranno affrontare nelle sedi opportune.

I tifosi della Juventus hanno reagito in maniera diversa. C’è chi considera l’operato degli Agnelli ineccepibile e quindi, a prescindere dalle questioni legali, il suo cammino alla Continassa è stato positivo; e chi invece se la prende con gli ultimi anni di malagestione, con i bilanci quasi sempre in rosso. Su Twitter, soprattutto, i tifosi bianconeri si sono letteralmente scatenati da una parte con meme e post divertenti, e dall’altra prendendesola con i tifosi delle squadre avversarie, come è giusto che sia in un ambiente frenetico e passionale come il calcio.

Salvatore Esposito attaccato sui social: la reazione del tifosi juventini

Uno dei protagonisti sui social delle ultime ore è non solo un grande attore e personaggio televisivo, ma anche un grandissimo tifoso del Napoli. E negli anni, vista anche la celebrità raggiunta grazie al personaggio di Gennaro Savastano in ‘Gomorra’, ha tenuto alto il nome della città in giro del mondo. Stiamo parlando ovviamente di Salvatore Esposito che nelle ultime ore si è reso protagonista a suo modo con un post al veleno contro la Juventus.

In pratica l’attore in un unico post ha riassunto tutto il recente passato oscuro della società torinese. “Ragazzi ma perché ci sono tutti questi hashtag in tendenza ? Cosa hanno in comune ? Calciopoli , Muntari , Orsato , Iuliano , Doping , Suarez , Plusvalenze , #Superlega , #Ndrangheta , #Turone”; queste le parole del noto attore partenopeo che ha subito successivamente una serie di accuse da parte dei tifosi bianconeri, che non stanno vivendo un bellissimo periodo visto il futuro incerto. Alcuni se la sono presa con Esposito evocando alcuni luoghi comuni su Napoli. Altri invece lo hanno attaccato sul personale mettendo in discussione la sua bravura sul set.