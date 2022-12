Un ex giocatore della Juventus si è soffermato sulle reali possibilità di vincere lo Scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti.

Dopo la pausa ‘forzata’ per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, il Napoli è pronto per prepararsi al match di campionato del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi. I partenopei, infatti, fino al prossimo 12 dicembre staranno in Turchia, esattamente ad Antalya, per effettuare una sorta di secondo ritiro stagionale.

Il Napoli effettuerà anche due amichevoli in terra turca: la prima il 7 dicembre contro la squadra di casa, ovvero Antalyaspor, e la seconda quattro giorni dopo contro il Crystal Palace. Luciano Spalletti ha tutta l’intenzione di sfruttare al meglio questi giorni in Turchia per far sì che la sua squadra sia pronta per un mese di gennaio che potrebbe risultare decisivo per il prosieguo della stagione partenopea.

Il team campano, infatti, sfiderà in pochi giorni squadre del calibro Inter, Juventus e Roma. Oltre alle gare con tre queste big del nostro campionato, il Napoli avrà di fronte a sé due trasferte molto insidiose: Sampdoria e Salernitana. Il prossimo mese di gennaio, quindi, potrebbe già indirizzare la corsa Scudetto. Proprio sulle possibilità di titolo degli azzurri, c’è stato un intervento da parte di un ex calciatore della Juventus.

Vincenzo Iaquinta : “Solo il Napoli di Spalletti può perdere lo Scudetto”

Vincenzo Iaquinta, ex bianconero e campione del Mondo con l’Italia di Marcello Lippi nel 2006, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘calciomercato.it su Tv Play’: “Napoli? Ad ora, merita la prima posizione. Ho avuto Luciano Spalletti come allenatore ai tempi dell’Udinese e so come sa far giocare le sue squadre: un gioco strepitoso, sempre alla caccia della profondità. Solo il club partenopeo può perdere lo Scudetto con il vantaggio che ha”.

L’ex giocatore della Juventus ha poi concluso il suo intervento: “A gennaio ci saranno partite molto importanti per il Napoli, ma quest’anno può realmente vincere il campionato. In questa squadra segna chiunque, considerando che, oltre a Osimhen, anche Raspadori e Simeone stanno trovando la rete con regolarità”. Oltre a queste dichiarazioni di Vincenzo Iaquinta, ci sono stati altri complimenti per il team guidato da Luciano Spalletti.

Anche Fabio Caressa si complimenta con il Napoli: “Contro l’Ajax mi ha reso orgoglioso”

Fabio Caressa, giornalista di ‘Sky Sport’, ha infatti parlato così del Napoli sul proprio canale di ‘Youtube’: “Agli azzurri do un bel 10, non si può dire nulla: campagna acquisti, inserimento dei nuovi calciatori, quel geniaccio di Spalletti e l’impegno della squadra. Quando scendono in campo quelli che partono dalla panchina si mangiano praticamente l’erba. Ha fatto vedere dei mostri: Kvara e Kim, ma non solo. Anche Zielinski e Mario Rui stanno giocando bene. Devo ringraziare il team partenopeo perché mi hanno reso orgoglioso nelle due gare di Champions League giocate contro l’Ajax”.