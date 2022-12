Messi, arriva un difensore a sorpresa: nessuno si deve azzardare a toccarlo

Spunta un difensore a sorpresa per Lionel Messi dopo le parole di Canelo Alvarez: la dichiarazione suona come una minaccia.

La Pulce potrà dormire a sogni tranquilli dopo aver sentito le dichiarazioni fatto dallo storico sportivo, le parole dontro l’argentino di Canelo ora fanno meno paura: ecco di chi si tratta.

Il sogno Mondiale di Lionel Messi prosegue e dopo un avvio shock con la sconfitta contro l’Arabia Saudita, la sua Argentina sembra essersi finalmente messa in carreggiata ed essersi iscritta al novero delle favorite per la vittoria finale. Merito di questa rinascita immediata è ovviamente anche, se non soprattutto, della Pulce, il cui gol che ha sbloccato la difficile gara col Messico ha dato il via a questo momento di trasporto emotivo.

Il giocatore del PSG si trova ad un momento di bivio della sua carriera, alla ricerca di quel titolo che possa proiettarlo senza remore in quell’Olimpo del calcio di cui lui, senza ombra di dubbio, fa comunque già parte. L’eterno confronto con Diego Armando Maradona e l’implicita necessità di vincere un Mondiale che esso comporta, stanno ponendo l’ex Barcellona sotto una pressioneincredibile, più forte di qualsiasi altra a cui è stato sottoposto.

A segnare il cambio di passo nella Coppa del Mondo dell’Albiceleste è stato senza dubbio il secondo tempo della gara contro il Messico, quando gli argentini, messi con le spalle al muro e con la necessità di ottenere 3 punti per continuare a sperare nella qualificazione, si sono aggrappati al proprio numero 10, il quale, come già detto, ha sbloccato la gara indirizzandola verso il 2-0 finale.

Una partita da ricordare ma seguita da polemiche

La gioia dell’Argentina per la vittoria ha portato l’Albiceleste ad avere la giusta carica per affrontare e battere la Polonia, chiudendo così la propria fase a gironi al primo posto ed evitando uno scomodo ottavo di finale contro la Francia, in quello che sarebbe stato un rematch del 2018. La felicità dopo la gara contro il Messico è stata palpabile anche engli spogliatoi dove, come mostrato da alcuni video, l’atmosfera era quella di una curva di uno stadio.

Proprio in una di queste riprese finite poi sui social, si è intravisto un gesto da parte di Messi che ha scatenato l’ira del pugile Canelo Alvarez. Nel video si vede la Pulce scalciare una maglia del Messico buttata per terra, un’immagine che portato il famoso lottatore ad arrabbiarsi e quasi minacciare l’attaccante del PSG di mettergli le mani addosso una volta incontrato.

Il tweet di Alvarez che mostrava tutto il suo sdegno verso Messi è immediatamente diventato virale, così tanto che in molti hanno risposto sottolineando come il gesto incriminato fosse del tutto involontario e non legato a forme di mancanza di rispetto verso l’avversario. Recentemente il messicano ha ritrattato le sue parole, scusandosi con la Pulce e chiudendo così la questione.

Questo almeno era l’intento di Alvarez, ma in realtà le sue parole hanno fatto arrabbiare anche un suo noto ex collega che ha quindi deciso di rispondere: si tratta del super campione Mike Tyson.

Tyson contro Alvarez: un peso massimo a difendere Messi

Si sa, Leo Messi è uno degli sportivi più amati di tutti i tempi ed in quanto tale, in un’epoca come questa dove i social la fanno da padrone, ogni qual volta viene criticato o attaccato d qualcuno, si scatenano orde di fan pronte a prendere le parti del proprio idolo, ricercando dati che possano supportarlo o giustificando (nei limiti del possibile) le sue azioni.

Oltre ai tifosi “normali” ci sono anche tantissimi vip che sostengono l’argentino, alcuni dei quali sono sportivi che provengono da altri sport, tra questi compare anche Mike Tyson, storico pugile che ha rappresentato per anni il volto più rappresentativo del suo sport. A BBO Sports, Iron Mike, ha dichiarato: “C’è un tizio chiamato Canelo che ha minacciato Messi. Se si azzarda a toccarlo, dovrò tornare sul ring”. Una minaccia difficilmente realizzabile visti i 56 anni dell’ex campione, ma nonostante questo, per Messi, sapere di poter contare su un difensore di questo tipo, farà sicuramente un grande picere.