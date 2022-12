Spalletti in apprensione: il big del Napoli si ferma in allenamento

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è in apprensione: uno dei top player azzurri si è fermato in allenamento per un problema fisico.

Preoccupazione in casa Napoli: un big della formazione azzurra non si è allenato e ha fatto scattare l’allarme per il tecnico.

Il Napoli ha vissuto un’ottima prima parte di stagione superando ogni aspettativa. Gli azzurri hanno chiuso il 2022 con undici vittorie consecutive ed il primato in classifica con un margine di otto punti rispetto alle inseguitrici. Anche il cammino in Champions League è stato dei migliori: cinque vittorie su sei partite e primato nel girone davanti al Liverpool di Klopp. Agli ottavi ci sarà una doppia sfida complicata e affascinante contro l’Eintracht Frankfurt, squadra vincitrice dell’ultima edizione dell’Europa League.

Sono diversi i giocatori ad essersi messi particolarmente in mostra fino ad ora, soprattutto considerando la rivoluzione estiva affrontata sul mercato. Fra tutti, spiccano sicuramente Osimhen, Kvaratskhelia, Min-Jae e Di Lorenzo, ma il rendimento è stato complessivamente sempre alto, anche di chi ha giocato meno.

Per questo motivo, Luciano Spalletti potrà essere sicuramente contento: il lavoro dell’allenatore si tocca sempre di più con mano e, dopo una prima buona stagione, il livello è sempre più alto. Nel frattempo, però, un big si è fermato in allenamento: c’è preoccupazione.

Ansia Spalletti: stop in allenamento per il big

Il Napoli ha già fronteggiato alcuni infortuni nella prima parte di stagione. Il più lungo nel tempo è stato quello di Osimhen, che però è stato ben sostituito da Raspadori e Simeone.

Nelle ultime giornate del 2022, invece, Spalletti ha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, ma anche in questo caso si è notata poco la sua assenza grazie al contributo di Elmas.

Ora, però, l’allenatore teme per un altro infortunio che potrebbe creare apprensione in vista della seconda metà di campionato.

Arrivano infatti brutte notizie dal Qatar: durante il Mondiale, infatti, un big si è fermato in allenamento. Si tratta del difensore della Corea del Sud Kim Min-Jae.

Il centrale ex Fenerbahce non si è allenato prima del match con il Portogallo. Per lui dovrebbe trattarsi di un problema fisico, ma l’entità non dovrebbe essere di quelle preoccupanti: il giocatore è infatti andato in panchina, ma non è sceso in campo.

I suoi compagni, intanto, hanno vinto 2-1 contro i lusitani grazie ad un gol al 91′, ottenendo così il ticket per uno storico passaggio agli ottavi di finale. La Corea del Sud ha così eliminato Uruguay e Ghana, chiudendo al secondo posto.

Kim Min-Jae, attesa per le sue condizioni

Il difensore centrale non ha potuto dare il suo contributo contro il Portogallo, ma la sua nazionale è comunque riuscita a compiere l’impresa di battere CR7 e compagni. Il CT spera di averlo a disposizione per gli ottavi , ma tutto dipenderà dai prossimi giorni.

Ad ogni modo, il Napoli dovrebbe poter tirare un sospiro di sollievo: per Kim Min-Jae non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

Spalletti dunque dovrebbe essere tranquillo: la sua roccia difensiva sarà nuovamente a disposizione per la ripresa del campionato. Maggiori informazioni, comunque, dovrebbero arrivare con il passare dei giorni.