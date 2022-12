Ultim’ora Pelè: il mondo del calcio col fiato sospeso, l’ultima foto shock del calciatore

Il campione brasiliano, oggi 82enne, è ancora in ospedali in seguito a delle condizioni di salute sempre più precarie: una foto girata sul web ha sconvolto i fan.

L’età avanza per tutti, anche per i campioni che un tempo dominavano il campo e gli avversari, che avevano letteralmente in mano l’intero mondo calcistico. E essere a conoscenza del fatto che essi stiano vivendo un momento negativo dal punto di vista della salute fa sempre riflettere.

In questi termini può essere considerata la questione relativa alla salute di Pelè, il simbolo del calcio mondiale, che nelle ultime ore sta avendo a che fare con problemi di salute non di poco conto, ovviamente resi più problematici vista l’età avanzata del campione verdeoro.

Pelè, le condizioni del campione tengono allarmati i fans

Di certo l’età avanzata non aiuta, ma Pelè almeno dal giorno 29 novembre è finito in un calvario fatto di visite e di ricoveri d’urgenza. La salute dello storico rappresentante della nazionale brasiliana, con la quale ha vinto ricordiamo ben tre Mondiali, rimangono molto precarie a causa di diversi problemi iniziati durante le prime ore della giornata dello scorso martedì. I medici dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo hanno constatato nelle ultime ore un gonfiore generalizzato in tutto il corpo mentre lo sottoponevano alla chemioterapia per combattere il tumore al colon.

Dal 29 novembre dunque Pelè è ricoverato all’ospedale di San Paolo ed è tenuto constantemente sottocchio dagli specialisti che lo seguono ormai dallo scorso settembre 2021, quando il campione ultraottantenne annunciò al mondo intero di dover cominciare una lunga battaglia contro l’insidioso tumore al colon. Le condizioni dell’ex atleta sono via via migliorate, ma lo scorso gennaio 2022 Espn lanciò una indiscrezione secondo la quale ci sarebbe stata un ulteriore metastasi tumorale. La notizia non è mai stata confermata dall’entourage dell’ex Santos e New York Cosmos.

Pelè, le condizioni sono stabili nonostante le preoccupazioni

Ha fatto il giro di internet e dei social la foto che ritrae ‘O Rey’. Il gonfiore sul viso è abbastanza evidente e per questo i fans si sono subito di nuovo allarmati per le sue condizioni di salute. Ma, come riporta il quotidiano O Estado de São Paulo, la figlia del campione, Kelly Nascimento, ha rassicurato i milioni di fans dicendo che il padre “è in ospedale regolarmente per prendere i suoi medicinali” e che “non c’è nessun tipo di emergenza”.

Lo scorso venerdì pomeriggio l’ospedale di San Paolo ha diramato un bollettino che descriveva nel dettaglio le condizioni dell’82enne. In pratica sarebbe stato colpito da una infezione respiratoria che è stata curata perfettamente grazie all’uso degli antibiotici.

Pelè rimarrà nella struttura ospedaliera brasiliana nei prossimi giorni, o probabilmente settimane, per continuare nel migliore dei modi il proprio percorso terapeutico. Anche se si susseguono notizie poco confortanti circa il suo stato di salute, al momento non sembrano esserci avvisaglie che facciano temere il peggio. Tuttavia le prossime ore potrebbero essere decisive per determinare il suo stato di salute.