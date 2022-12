Sorpresa nel ritiro del Napoli con il ritorno dell’ex azzurro che però è stato attaccato duramente dalla tifoseria.

Il Mondiale in Qatar sta entrando finalmente nel suo momento clou, con la fase ad eliminazione diretta e ciò significa che anche la ripresa della Serie A, ferma come tutti gli altri top campionati europei, si sta avvicinando.

Molti club stanno tornando al lavoro in questi giorni e stanno programmando delle amichevoli per mettere minuti nelle gambe. E’ quello che sta facendo il Napoli che questo mercoledì si è ritrovato a Castel Volturno per ricominciare ad allenarsi prima della partenza per la Turchia dove disputerà alcune amichevoli prima di rientrare in Italia e prepararsi alla sfida del 4 Gennaio contro l’Inter. E per gli azzurri c’è stata una sorpresa ad attenderli al KONAMI Training Center.

Sorpresa per il Napoli a Castel Volturno: presente un grande ex

Dopo due settimane di libertà concesse da Luciano Spalletti per permettere al Napoli di rifatare e ricaricare le batterie, questo mercoledì gli azzurri si sono ritrovati al KONAMI Training Center di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti senza i giocatori impegnati al Mondiale in Qatar. Il Napoli si allenerà per qualche giorno a Castel Volturno, dopodiché partirà per il ritiro in Turchia ad Antalya dove vi resterà presumibilmente fino a metà Dicembre, prima di tornare in Italia e di continuare la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. Oltre agli azzurri, a Castel Volturno era presente quest’oggi un grande ex del Napoli, ovvero Lorenzo Insigne.

Dopo l’addio al Napoli ed il passaggio al Toronto FC, club militante in Major League Soccer, massima serie di calcio statunitense, Insigne ha sempre sentito la mancanza dell’Italia e di Napoli e così dopo la fine del campionato ha deciso di tornare nel paese nostrano per potersi riposare nella sua città. L’ex capitano azzurro ne ha così approfittato per fare una visita ai suoi vecchi amici a Castel Volturno e lo stesso Napoli ha documentato la visita di Insigne con degli scatti pubblicati poi via social. L’attaccante ha salutato Spalletti con un abbraccio, passando poi a salutare i compagni e l’intero staff.

Tuttavia, il ritorno di Insigne nel quartier generale del Napoli non è stato accolto con gioia da tutti. L’ex capitano azzurro, infatti, è stato attaccato via social da buona parte del tifo partenopeo che pare non aver digerito questa visita.

I tifosi contestano Insigne: le parole sono durissime

Quando giocava per il Napoli, per Insigne le critiche erano quasi all’ordine del giorno, con l’ex capitano azzurro spesso attaccato per il suo rendimento in campo e le cose non sembrano sia cambiate nonostante non sia più un elemento della rosa. Sotto il tweet pubblicato dal Napoli, infatti nei giorni successivi alla visita molti tifosi hanno criticato Insigne e lo hanno fatto anche con parole molto dure.

Un utente, infatti, ha scritto all’ex giocatore azzurro come in questo “Napoli stellare” lui non serva affatto, mentre in un altro commento è stato scritto come sia venuto a salutare “come fanno gli ex calciatori”. Commenti particolarmente duri e che di certo rendono più amaro il ritorno di Insigne al Napoli che non si aspettava una tale reazione da parte dei suoi ex tifosi.