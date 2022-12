Zielinski, il messaggio ai tifosi del Napoli scatena l’entusiasmo

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha lanciato un messaggio ai tifosi azzurri: l’entusiasmo è alle stelle.

Il trequartista polacco è fra i giocatori più in forma della formazione di Luciano Spalletti: le sue dichiarazioni dai Mondiali accendono la tifoseria azzurra.

Zielinski è stato uno dei protagonisti della prima parte di stagione del Napoli. Gli azzurri hanno chiuso il 2022 con undici vittorie consecutive in Serie A ed il primato in classifica con un vantaggio di 8 punti rispetto alle inseguitrici. Anche in Champions League il cammino è stato eccellente: cinque vittorie e primo posto nel girone davanti al Liverpool. Agli ottavi ci sarà una doppia sfida interessante contro l’Eintracht Frankfurt, squadra che ha vinto l’ultima Europa League.

Ora è in corso la pausa per i Mondiali: Zielinski ha contribuito al passaggio del girone con un gol all’Arabia Saudita. La sua Polonia ha staccato il pass per gli ottavi qualificandosi alle spalle dell’Argentina e davanti al Messico e affronterà la Francia (campione in carica) agli ottavi.

Il centrocampista polacco ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale e ha lanciato un messaggio particolare ai tifosi del Napoli.

Napoli, parla Zielinski: la sua promessa accende i tifosi

La Polonia sogna in grande e spera di essere l’underdog del Mondiale. La nazionale di Lewandowski e compagni ha superato un girone molto complicato arrivando a pari punti con il Messico: a fare la differenza è stato il numero di cartellini gialli ricevuti.

La sfida agli ottavi sarà delle più difficili: la Francia ha confermato di essere una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Il grande protagonista delle prime tre partite è stato sicuramente Szczesny, che ha neutralizzato due calci di rigore pesantissimi contro Arabia Saudita e Argentina. Tuttavia, anche Zielinski è stato decisivo, poiché la sua rete ha sbloccato il match contro gli arabi al 39′, poi chiuso da Lewandowski all’82’.

Dal ritiro della sua Polonia ha parlato del Mondiale, ma anche della situazione del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Alla sosta siamo arrivati lanciati dopo un periodo bellissimo. Ma non è finita, vogliamo fare la storia, così come l’abbiamo fatta qui con la Polonia”.

Affermazioni che hanno acceso i tifosi azzurri, che sognano di poter vincere lo scudetto dopo anni in cui è stato solamente sfiorato. Il campionato ripartirà a gennaio con un big match dall’alto tasso di difficoltà: ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro.

Napoli, si riparte da San Siro: sfida all’Inter

La Serie A del Napoli ripartirà da San Siro: la sfida con l’Inter sarà un vero e proprio esame di maturità. Una vittoria, infatti, lancerebbe un segnale al resto del campionato, mentre una sconfitta potrebbe riaprire ogni scenario.

Le ultime sfide con i nerazzurri hanno sempre regalato diverse emozioni e, più volte, Zielinski si è resto protagonista.

Il centrocampista polacco è andato a segno l’anno scorso a Milano, ma il suo gol non ha permesso alla formazione di Luciano Spalletti di evitare la sconfitta esterna.

La sua rete ha sbloccato il match, ma la formazione di Inzaghi ha ribaltato il risultato con Calhanoglu, Perisic e Lautaro Martinez; inutile la firma di Mertens nel finale.

Nel match di ritorno, invece, è maturato un pareggio: Dzeko ha risposto ad Insigne.