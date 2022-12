Napoli in vendita: De Laurentiis apre alla possibilità, ma ad una condizione

Aurelio De Laurentiis ultimamente ha ricevuto diverse proposte di acquisto per il Napoli: la possibilità c’è, ma solamente ad una condizione.

Nel corso della sua presidenza, Aurelio De Laurentiis è stato vittima di critiche, spesso abbastanza feroci, da parte dei tifosi del Napoli che gli hanno sempre imputato di voler solo far soldi e di non voler vincere.

Tuttavia, è innegabile che il patron romano abbia lasciato il segno nella storia del club azzurro e quest’anno potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta con la vittoria dello scudetto. Una vittoria che potrebbe segnare anche la fine dell’era iniziata nel 2004, con De Laurentiis che prese un Napoli fallito e retrocesso in C1 e lo ha portato fino in Champions League, facendolo diventare un club rispettabile in Italia e in Europa. Dopo quasi 19 anni, potrebbe essere arrivato il momento di separarsi, visto che sono in molti a volere gli azzurri adesso.

Napoli, ora tutti ti desiderano: che vittoria per De Laurentiis

A Napoli, De Laurentiis non porta certo la nomea di presidente più amato dai tifosi, ma negare che abbia fatto crescere vertigionsamente il Napoli significa essere del tutto fuori dal mondo e soprattutto essere in malafede. Gli azzurri hanno fatto un cavalcata incredibile negli anni dell’era De Laurentiis, risalendo dalla Serie C1 fino alla Serie A, partecipando alla Champions League e ora sognano di vincere uno scudetto che manca da una vita. Il Napoli non è cresciuto solo a livello sportivo, ma anche a livello di brand e ciò sta attirando molti investitori che vogliono mettere le mani sul club partenopeo.

E questa è una grande vittoria per De Laurentiis che è riuscito a trasformare una società che contava pochissimo nel panorama calcistico italiano in una società che ora tutti vorrebbero imitare sul piano sportivo, con investitori vogliosi di strapparla dalle mani di ADL. Nei giorni scorsi si è parlato di offerte miliardarie per il Napoli dagli Stati Uniti d’America e dal Messico, ma al momento De Laurentiis non ha alcuna fretta.

Il patron romano ha pensato e sta pensando seriamente alla cessione del Napoli, però va sottolineato come da questo punto di vista lui sia sempre stato chiaro: per vendere il club partenopeo, bisognerà soddisfare una condizione molto importante.

Napoli in vendita: ecco qual è la posizione di De Laurentiis

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe incontrato alcuni investitori per valutare un’eventuale cessione del Napoli, ma il patron romano è ancora fermo nella sua decisione: in questo momento non è intenzionato a cedere il club azzurro. Il brand è in grande crescita e lo sono anche i risultati sportivi, con il presidente azzurro che vuole continuare a vivere questo grande momento.

Il noto quotidiano, però, racconta come De Laurentiis potrebbe decidere di cedere il Napoli solo nel caso in cui venga soddisfatta una condizione molto importante. Il presidente azzurro ha sempre affermato come il Napoli valga tantissimo e sarebbe pronto a cedere gli azzurri solo davanti ad una proposta indecente. Qualsiasi altro tipo di offerta, infatti, sarebbe rifiutata, con De Laurentiis che avrebbe poi intenzione di passare la società azzurra ai suoi figli.