Oltre all’amichevole contro il Villarreal, il Napoli sta organizzando un’altra amichevole di lusso da disputare al Maradona.

Il Mondiale in Qatar si ruberà la scena anche per buona parte del mese di Dicembre, ma i club di Serie A sono pronti a tornare finalmente in campo. Il campionato ricomincerà solo a gennaio, ma tutte le squadre si stanno adoperando per riprendere gli allenamenti e disputare delle amichevoli.

Non fa eccezione il Napoli che mercoledì, senza i suoi nazionali impegnati in Qatar, è tornato ad allenarsi al KONAMI Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri sono poi volati in Turchia ad Antalya dove disputeranno delle amichevoli per mettere minuti nelle gambe per poi tornare in Italia per continuare la preparazione in vista della sfidacontro l’Inter del 4 gennaio. Oltre agli allenamenti, il Napoli disputerà anche delle amichevoli al Maradona per mantenere il ritmo partita.

Napoli, il programma delle amichevoli

Il Napoli è arrivato in Turchia nella giornata di ieri e gli azzurri hanno già svolto i primi alllenamenti ad Antalya in vista dei prossimi impegni. Gli azzurri disputeranno 2 amichevoli su suolo turco, con la prima che si disputerà il 7 dicembre all’Antalya Arena contro i padroni di casa dell’Antalyaspor alle ore 18:45 italiane (ore 20:45 turche ndr.). La seconda amichevole, invece, si disputerà l’11 dicembre al Regnum Carya contro il Crystal Palace alle ore 16 italiane (le ore 18 turche ndr.). Entrambe le partite, inoltre, saranno visibili in pay per view su DAZN.

Saranno queste le uniche amichevoli che disputerà il Napoli in Turchia, con gli azzurri che rienteranno in Italia e continueranno la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. A questo proposito, il club partenopeo ha organizzato anche un’amichevole al Maradona per mantenere il ritmo partita che disputerà contro il Villarreal dei grandi ex Raul Albiol e Pepe Reina che torneranno dunque nel loro ex stadio. La partita si disputerà il 17 dicembre alle ore 20:30, ma non è ancora stato annunciato se sarà visibile su DAZN o su Sky.

L’amichevole contro il Villarreal, però, non dovrebbe essere l’unica che dovrebbe disputarsi al Maradona, con il club azzurro al lavoro per organizzare un’altra partita di prestigio.

Napoli, al amichevole di lusso al Maradona: spunta il nome dell’avversario

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Napoli, l’amichevole contro il Villarreal non sarà l’unica che si disputerà al Maradona. Gli azzurri, infatti, sono al lavoro per disputare un’amichevole contro il Monaco il prossimo 20 dicembre, tre giorni dopo quella contro il Submarino Amarillo. I francesi vantano molti giocatori interessanti in rosa come lo svizzero Embolo, il russo Golovin ed il giapponese Takumi Minamino, con la nazionale di quest’ultimo che sta stupendo il mondo in Qatar.

Nel caso in cui fosse confermata, sarebbe la quarta amichevole per gli azzurri che vogliono arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro l’Inter. Ecco perché il Napoli è alla ricerca di avversari di alto spessore, con Spalletti che vuole avere la squadra già pronta a livello di ritmo per la difficile sfida contro i nerazzurri.

Tanto è l’entusiasmo dei tifosi che è già partita la ricerca di eventuali biglietti, pur non essendo ancora certa la presenza della squadra monegasca a Napoli. Appena l’indiscrezione ha iniziato a circolare infatti sono salite immediatamente nei trend di ricerca le parole chiave dell’evento. A testimonianza anche dell’entusiasmo incredibile che attende gli azzurri al rientro.