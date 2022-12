Napoli, emerge un dato incredibile: ecco perché fa gola a tutti

Il Napoli è diventata una società che ora fa gola davvero a tutti ed a spiegare il perchè è un dato davvero incredibile.

In questa prima parte di stagione, solo la sosta per il Mondiale in Qatar è stata capace di fermare il Napoli. Gli azzurri sono sembrati davvero ingiocabili, con solo Lecce e Fiorentina capaci di ottenere un punto contro di loro, ora meritatamente al primo posto in classifica.

La crescita del Napoli in questa stagione è stata evidente, ma c’è anche un’altra crescita che sta aumentando il valore degli azzurri. Parliamo naturalmente della crescita del Napoli come brand, con la società azzurra che in questi anni ha attraversato un processo di internazionalizzione e in tutto il mondo ora conoscono la squadra di Spalletti. Ecco a cosa è dovuta questa crescita così dirompente.

E’ un Napoli internazionale: il brand azzurro continua a crescere

Il Napoli visto in questa prima parte di stagione sta facendo parlare di sé non solo in italia, ma anche in Europa e nel mondo. Gli azzurri di Luciano Spalletti non stanno solo dominando in Serie A, ma hanno anche fatto vedere di che pasta sono fatti in Europa, passando agilmente il proprio girone di Champions League che comprendeva due squadre abbastanza ostiche come Liverpool e Ajax. Ed il Napoli è riuscito a superarlo non per grazia ricevuta, ma grazie ad un gioco spettacolare che viene ammirato in tutto il mondo e che è uno dei motivi per i quali il brand è in forte crescita, come riportato dal Corriere di Mezzogiorno.

Non c’è una singola persona che abbia criticato il gioco degli azzurri e questo è stato un vero toccasana per il club che ha così incuriosito anche chi è tifoso neutrale ed amante del bel gioco. Bel gioco creato da giocatori di qualità come Kvaratskhelia e Kim Min Jae che, secondo il quotidiano, hanno aumentato l’appeal degli azzurri, con tifosi georgiani e sudcoreani che hanno fatto viaggi lunghissimi per andare a vedere al Maradona una partita degli azzurri dal vivo. Addirittura in Georgia le partite del Napoli vengono trasmesse al cinema per mostrare sul grande schermo le magie dell’esterno d’attacco azzurro.

Ma il Napoli non si vuole fermare qui e di sicuro anche il ritiro in Turchia condito dalle amichevoli porterà benefici al brand azzurro. Gli azzurri vogliono continuare a crescere, ma nel frattempo è emerso un dato davvero incredibile che spiega bene il motivo per il quale il club di De Laurentiis fa ora gola a tutti

Il Napoli come Milan e Real Madrid: De Laurentiis gongola

La crescita del brand Napoli è stata confermata da un’indagine dello Yougov Sport, un istituto di ricerche di mercato globale nel campo dello sport, delle sponsorizzazioni e dell’intrattenimento. Secondo questo studio, gli azzurri sono cresciuti in maniera importante nel mercato italiano e si sono piazzati al terzo posto alle spalle di due società gloriose come Milan e Real Madrid.

Un dato incredibile che certifica la crescita del Napoli dal punto di vista del brand e non può non far gongolare il presidente De Laurentiis. Il patron romano non è solo un uomo di calcio, ma anche un businessman e sa quanto è importante ottenere risultati a livello di branding e per lui vedere il Napoli raggiungere questi risultati non può che essere una gioia immensa.