Napoli, Lozano a un passo dall’addio: il sostituto è un protagonista del Mondiale

Hirving Lozano è sempre più vicino a lasciare il Napoli, per questo motivo il club azzurro ha deciso di puntare forte su uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar: ecco chi è.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su un giocatore con le caratteristiche perfette per il sistema di gioco di Spalletti.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e tutte le squadre si stanno guardando intorno per capire se e come migliorarsi in vista della seconda parte di stagione. Tra queste c’è il Napoli, che nonostante un inizio strepitoso si sta comunque muovendo per cercare di approfittare di qualche situazione vantaggiosa. Prima di capire come agire in entrata però la società azzurra deve risolvere alcune situazioni come quella di Hirving Lozano. L’attaccante messicano è in scadenza nel 2024 e non sembrano esserci margini per arrivare al rinnovo. Ecco perché Giuntoli si è già portato avanti mettendo nel mirino un giocatore che si è messo in mostra in Qatar con la sua Nazionale: ecco di chi si tratta.

In Belgio non hanno dubbi, ma occhio alla concorrenza di Milan e Juve

L’esterno voluto da Spalletti è un calciatore di corsa capace di saltare l’uomo con facilità e di creare superiorità numerica. Il profilo individuato dal Napoli si è messo in mostra in questa rassegna iridata per essersi classificato al settimo posto nella classifica dei giocatori con più dribbling nella fase ai gironi. Nonostante il suo Canada non abbia ottenuto neanche un punto, lui ha senza dubbio impressionato tutti: si tratta di Tajon Buchanan.

L’ala destra ha solo 23 anni e gioca nel Club Brugge, una squadra nota per essere una fucina di giovani talenti. Dal Belgio sono certi che il Napoli sia uno dei club maggiormente interessati al talento classe ’99, ma non è l’unico in Italia. Anche Juventus e Milan lo seguono con grande attenzione e sarebbero pronte ad affondare il colpo. Il club belga non vuole però lasciarselo scappare via così in fretta e per questo motivo con tutta probabilità rimanderà i discorsi solamente al termine della stagione.

Spalletti lo vuole fortemente: ecco la richiesta economica del Brugge

Buchanan rappresenterebbe esattamente il profilo perfetto per il Napoli: un giocatore giovane con grandi margini di miglioramento, con costi sia di cartellino che di ingaggio contenuti. Inoltre Spalletti avrebbe espressamente richiesto per la fascia destra un calciatore con quelle caratteristiche tecniche, in modo da avere un altro esterno come Kvaratskhelia in grado di creare ancora più imprevedibilità alle difese avversarie.

Come è noto il Brugge è però bottega cara e non se lo farà sfuggire facilmente. La richiesta è per ora di 20 milioni di euro ma la forte concorrenza potrebbe presto far alzare il suo prezzo. Ecco perché Giuntoli sta cercando di bruciare i tempi per convincere il giocatore del fatto che il Napoli rappresenterebbe la scelta migliore per continuare a crescere. Il mercato è imprevedibile e tutto potrà succedere ma non ci sono dubbi sul fatto che ci saranno buone possibilità di vedere presto un canadese in Serie A.