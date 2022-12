Totti Blasi, polemica sulla figlia Chanel: “Ma che hai combinato?” FOTO

La diatriba Totti Blasi vive anche altre situazioni collaterali, che in realtà c’entrano poco con il loro divorzio. Chiedere alla figlia Chanel per informazioni.

Totti Blasi, è polemica non solo sul loro divorzio, che nonostante sia un qualcosa che risale all’estate, fa ancora discutere. Anche dei figli della ormai ex coppia si parla molto spesso. Nel bene e nel male.

Un esempio positivo è dato dal primogenito Cristian, che Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno avuto nel 2005. Il ragazzo prosegue il suo percorso all’interno del settore giovanile della Roma, e magari riuscirà a diventare una bandiera della squadra giallorossa proprio come lo è stato suo padre.

Di Cristian Totti ha fatto discutere in positivo il suo rapporto con una coetanea ed aspirante attrice, Melissa. Si è trattato anche di un modo per fare si che scendesse la tensione nell’ambito del discorso Totti Blasi, che ormai non vanno più d’accordo e sembra che neppure si parlino, demandando ai rispettivi avvocati e rappresentante ogni questione legata alla causa in corso.

Di certamente non bello sulla ex coppia Totti Blasi c’è ora quel che si dice della loro seconda figlia, Chanel. Lei è nata nel maggio del 2007 ed in seguito è poi arrivata Isabel Totti, nel 2016.

Totti Blasi, attacchi pesanti alla loro figlia Chanel

Proprio Chanel Totti purtroppo ha dovuto leggere dei commenti per nulla lusinghieri nei suoi confronti. Come tanti altri suoi coetanei anche lei ha degli account social. Ma sotto ad alcuni scatti dal lei postati sono apparse delle affermazioni decisamente spiacevoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chanel Totti (@chanel_tottiufficiale)

In molti casi Chanel viene accusata di avere già fatto ricorso alla chirurgia estetica, nonostante la maggiore età sia ancora lontana. “A 15 anni ti sei già rifatta”, le scrive in più di un utente. E la cosa non rappresenta una novità.

Evidentemente Chanel deve avere già affrontato questo tipo di critiche, ma stavolta ha deciso di mettere da parte la diplomazia per dare una risposta decisa. Lei anzitutto ha smentito che questa cosa corrisponda al vero. Questi leoni da tastiera potrebbero avere scambiato qualche filtro di Instagram per il frutto di ritocchini estetici.

E questo la dice già lunga sulla “sagacia” degli haters in questione. “Magari potrei fare qualcosa quando diventerò adulta, alle labbra…”, ha commentato con classe e con compostezza Chanel. Che con questa risposta ha dato prova di grande maturità.