Napoli, arriva l’omaggio dagli States: la foto della star mondiale in azzurro

In questi mesi di calcio giocato il Napoli di Luciano Spalletti si è imposta come una delle squadre più spettacolari facendo parlare di sé in giro per il mondo. Una star negli USA ha omaggiato i partenopei.

La foto della star statunitense ha fatto il giro del web scatenando le reazioni dal mondo dei social.

Il retroscena nascosto, però, potrebbe far ricredere alcuni sostenitori.

Super Napoli: la squadra di Spalletti ammirata in tutto il mondo

Prima parte di stagione da capogiro per il Napoli di Spalletti che guarda tutti dall’alto nella classifica di Serie A. La squadra azzurra non ha solo vinto la maggior parte degli incontri disputati, ma ha letteralmente trascinato il suo pubblico. La squadra di Spalletti incanta per intensità, ritmo e una manovra offensiva e dall’alto tasso tecnico. La sorpresa è stata senza dubbio l’esplosione di Khvicha Kvaratskhelia che ha raccolto alla grande l’eredità di Lorenzo Insigne. Non solo il georgiano, però, ha trascinato la squadra partenopea. Victor Osimhen sta finalmente vivendo una stagione ai suoi livelli e, soprattutto, con una discreta continuità fisica.

Dietro di lui, che ha comunque patito qualche infortunio, si è sempre fatto trovare pronto Giovanni Simeone arma letale negli ultimi minuti di gioco o da titolare. Il salto di qualità del Napoli è, inoltre, dovuto alla fluidità di manovra e gran parte del merito va a Stanislav Lobotka che si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti nel panorama europeo. Il terzetto completato da Anguissa e Zielinski, che in azzurro è tornato ai suoi livelli, accompagna le azioni offensive avvolgendo gli avversari fisicamente e tecnicamente. Il tutto supportato da un’ottima solidità difensiva garantita da Kim, Rrahmani e Ostigard con Di Lorenzo e un ritrovato Alex Meret.

Arriva l’omaggio sui social: la foto della star fa impazzire il web

Le belle prestazioni del Napoli, che adesso guarda con un occhio diverso anche il prosieguo dell’avventura in Champions League, hanno attirato molto interesse nei confronti degli azzurri da addetti ai lavori e non. Mentre gli esperti elogiano le chiusure di Kim, le serpentine di Kvara o le parate di Meret, altri tipi di sostenitori lo fanno in maniera diversa. È il caso di Drake, rapper canadese molto famoso negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Drake è uno degli artisti più famosi dell’ultimo decennio tra musica e questioni extra artistiche. Il rapper si è mostrato sul suo profilo Instagram con indosso una tuta vintage del Napoli. Il cimelio, targato NR e sponsorizzato Buitoni, risale agli anni ottanta, epoca in cui in azzurro militava Diego Armando Maradona, possibile destinatario dell’omaggio di Drake. Il rapper, però, è noto anche per la sua “maledizione“. Infatti, pare che chi venga ritratto in una foto con lui vada in contro ad una sfortuna sportiva. I tifosi del Napoli ringrazieranno l’omaggio ma con le dita incrociate.

Il post di Drake