L’attaccante azzurro lancia la sfida: “Dovranno stancarsi a pensarlo”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante azzurro ha lanciato una sfida alle altre squadre: le sue parole esaltano i tifosi.

Con il Mondiale in Qatar entrato ormai nella sua fase cruciale, si avvicina anche la ripresa della Serie A, con il campionato che ripartirà il 4 gennaio. Tutte le squadre hanno dato il via alla ripresa degli allenamenti e nei prossimi giorni scenderanno in campo per disputare alcune amichevoli volte a mettere minuti importanti nelle gambe.

Disputerà delle amichevoli anche il Napoli capolista, con gli azzurri che vogliono ripartire con la stessa fame e la stessa determinazione mostrate nella prima parte di stagione. Il Napoli pensa davvero sia l’anno giusto per vincere lo scudetto e a tal proposito sono arrivate delle dichiarazioni battagliere di un giocatore della rosa, ovvero Giovanni Simeone che ha voluto esaltare l’ambiente.

Simeone è già in clima campionato: “Vogliamo continuare a fare bene”

Il Napoli si trova attualmente in Turchia ad Antalya per disputare delle amichevoli e per prepararsi alla ripresa dell Serie A. Gli azzurri hanno dominato la prima parte di stagione, chiudendo al primo posto e ottenendo in maniera agile la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Spalletti ha intenzione di ripartire allo stesso modo e la conferma è arrivata anche da parte di uno dei giocatori della rosa, ovvero Giovanni Simeone che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

L’argentino ha voluto mandare un messaggio alle dirette concorrenti del Napoli, mostrandosi già in pieno clima campionato: “La testa è sempre stata sul Napoli e sulla voglia di continuare a fare bene” – ha affermato battagliero – “saranno tutte partite diverse ma noi cercheremo di fare il massimo”, ha poi aggiunto.

Simeone ha poi voluto elogiare Spalletti, affermando come l’allenatore azzurro creda in ogni singolo giocatore della rosa, rivelando come cerchi sempre di dare qualcosa in più al gruppo. L’attaccante argentino ha poi dichiarato che dovranno restare concentrati solo su loro stessi per riuscire a vincere ogni partita e per restare in testa alla classiifca fino al termine della stagione. Dietro, le dirette concorrenti non vogliono mollare di un centimetro e tutte sperano che il Napoli possa sbagliare qualche colpo, ma il Cholito ha voluto mandare un messaggio a loro anche da questo punto di vista

Simeone avverte le avversarie del Napoli: le sue dichiarazioni caricano i tifosi

Al momento, il Napoli si trova a +8 sul Milan e a +10 sulla Juventus, con quest’ultime che sperano che la sosta per il Mondiale possa aver fatto perdere ritmo agli azzurri. Simeone ha affermato come sia normale che le avversarie sperino nei loro passi falsi, ma l’argentino ha voluto mandare loro un avvertimento: “Quando uno va bene si cerca sempre di aspettare che poi gli vada male, è una logica che hanno tutti, ma noi cercheremo di fare il contrario, vogliamo dimostrare che noi possiamo farcela, vincere, per stancare la gente di quel pensiero“.

Dichiarazioni che caricano anche i tifosi del Napoli che sperano di poter vedere la loro squadra giocare come fatto nella prima parte di stagione. Simeone ha anche affermato come dovranno essere bravi a far uscire la famosa “cazzimma” in ogni incontro, utile a portare a casa i 3 punti.