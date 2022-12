Napoli, Giuntoli al lavoro per il futuro: tutti i nomi nella lista del ds azzurro

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per creare il Napoli del futuro: ecco tutti i nomi presenti nella lista del ds azzurro.

Solo la sosta per il Mondiale è riuscita a fermare un Napoli davvero travolgente. Gli azzurri hanno dominato in lungo ed in largo la prima parte di stagione, chiudendola al primo posto in classifica in Serie A e con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Se negli anni passati, il Napoli non faceva quasi alcun movimento di mercato nella sessione invernale, adesso è addirittura scontato dirlo. Gli azzurri non hanno nulla da aggiustare in questo cosiddetto mercato di riparazione ed il ds Cristiano Giuntoli può concentrarsi dunque su quello che sarà il futuro. Il ds azzurro, infatti, si è messo già al lavoro per costruire quello che sarà il Napoli del futuro ed ha già messo in lista alcuni nomi.

Il Napoli del futuro: tra obiettivi reali e suggestioni di mercato

Per mantenere alta la propria competitività, una squadra deve anche avere i ricambi giusti ed è proprio quello a cui punta il Napoli. Il club azzurro vanta già elementi giovani, ma di gran qualità in rosa, ma Giuntoli non vuole certo fermarsi qui ed ha già messo nel mirino alcuni giocatori per il futuro. L’ultimo nome in ordine cronologico è quello di Marcus Thuram, uno dei figli dell’ex difensore Lilian Thuram ed attaccante del Borussia Moenchengladbach che sta facendo grandi cose in Bundesliga. Thuram non rinnoverà con i Fohlen e sarà libero a parametro zero a Giungo, ma la concorrenza è agguerrita, con Inter e Bayern Monaco pronte a sfidare gli azzurri.

L’attaccante francese potrebbe essere un ottimo sostituto qualora Osimhen lasciasse il Napoli a fine stagione, con Giuntoli che lo sta seguendo con grande interesse. Il ds azzurro segue con grande interesse anche Ivan Ilic, centrocampista del Verona sul quale c’è anche l’interesse della Lazio. I rapporti con il club scaligero sono buoni e gli azzurri potrebbero essero avvantaggiati in un’eventuale trattativa. Piacciono anche i due giovani del Fenerbahce, Kadioglu e Gurler, con il Napoli che dal club turco ha già acquistato Elmas e Kim Min-Jae, ottenendo ottimi risultati.

Potrebbe essere un ottimo acquisto anche Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte, con il giapponese in scadenza a Giugno 2023 con il club tedesco. Il trequartista permetterebbe a Spalletti di tornare al suo 4-2-3-1 e rappresenta una bella suggestione di mercato. In difesa, invece, occhi puntati su Badiashile del Monaco e Antonio Silva del Benfica.

Napoli, la lista dei possibili partenti: c’è anche un titolarissimo

La politica di mercato del Napoli è sempre stata chiara: per un giocatore che arriva deve esserci sempre un giocatore che parte. Ciò varrà anche per le prossime sessioni di calciomercato, con il Napoli che dovrà cedere qualche giocatore per poter finanziare i propri colpi. Sulla lista dei partenti c’è con ogni probabilità il nome di Diego Demme, con gli azzurri che vorrebbero mantenerlo in rosa fino a fine stagione e poi eventualmente cederlo al miglior offerente.

Potrebbe lasciare il Napoli anche uno tra Politano e Lozano, con il messicano che sembra essere il maggior indiziato ad andare via e far respirare il bilancio azzurro visto che percepisce ben 4 milioni di euro. Infine, a lasciare gli azzurri potrebbe essere anche un titolarissimo del centrocampo di Spalletti, ovvero Piotr Zielinski, con le sirene della Premier League che potrebbero tornare a suonare per cercare di ammaliare il polacco.