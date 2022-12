Napoli che notizia, un sorprendente ritorno al Maradona: grande emozione per lui

Il giocatore potrebbe fare un sorprendente ritorno al Maradona, con la notizia che lascia di stucco i tifosi del Napoli.

E’ ormai partito il countdown per la ripresa della Serie A fissata per il prossimo 4 gennaio. Alcuni club sono già tornati in campo per disputare delle amichevoli, mentre altri lo faranno nei prossimi giorni, ma è ormai solo questione di tempo prima della ripresa delle ostilità.

il Napoli vuole ripartire come aveva finito e cercherà di mantenersi in testa alla classiifca anche nella seconda parte di stagione. Gli azzurri hanno organizzato alcune amichevoli per mettere minuti nelle gambe e, dopo il ritiro in Turchia, disputeranno anche delle amichevoli al Maradona. Oltre a quella contro il Villarreal, il club azzurro sta cercando di organizzare anche una seconda ed ultima amichevole.

Napoli, niente amichevole con il Monaco: si pensa ad un altro club francese

Negli ultimi giorni si è vociferato che il Napoli stesse organizzando un’amichevole al Maradona contro il Monaco oltre a quella contro il Villarreal del prossimo 17 dicembre. Tale amichevole avrebbe dovuto avere luogo il prossimo 21 dicembre, ma secondo quanto riportato da Il Mattino non sarà così. Il quotidiano campano spiega, infatti, che il Napoli giocherà sì un’amichevole al Maradona il prossimo 21 dicembre, ma l’avversario non sarà il Monaco, bensì un’altra squadra francese: il Lille.

Il Mattino racconta come sarà questa la quarta ed ultima amichevole degli azzurri prima della ripresa del campionato e che l’ufficialità arriverà solo con l’ok definitivo del club francese, atteso a breve. Il Lille evoca bei ricordi ai tifosi del Napoli, ma non a livello di campo, bensì di mercato visto che dal club francese gli azzurri acquistarono Victor Osimhen che è diventato subito uno dei giocatori più amati da parte della tifoseria partenopea.

Nel caso fosse confermato il Lille come prossimo avversario, il Napoli si troverebbe però ad affrontare anche un suo ex giocatore, in quello che si prospetterebbe un ritorno davvero sorprendente al Maradona dopo appena pochi mesi. Parliamo di Adam Ounas, che ha lasciato il Napoli negli ultimi istanti della scorsa sessione estiva di calciomercato.

Ounas a Napoli da avversario: ecco perché è un ritorno di fuoco

Per Adam Ounas sarebbe di certo una grande emozione tornare al Maradona, seppur da avversario del Napoli, ma per il calciatore algerino si prospetterebbe anche un ritorno davvero di fuoco. Recentemente, infatti, Ounas è stato molto duro con il Napoli, affermando in un’intervista a La Voix Du Nord che vestire la maglia azzurra è stato un errore e che, con il senno di poi, non avrebbe mai firmato per il Napoli.

Il giocatore ha fatto capire a chiare lettere di aver rimpianto di essersi trasferito al Napoli ed ha aggiunto come sia stato felice di essere tornato in Francia dove si era messo in luce con la maglia del Bordeaux. I tifosi azzurri si sono legati al dito queste dichiarazioni e, nel caso in cui fosse ufficializzata questa amichevole, per Ounas l’atmosfera al Maradona non si preannuncia di certo tenera e non dovrà sorprendersi se dagli spalti dovessero piovere dei fischi.