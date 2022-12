Infortunio in Turchia, sale la preoccupazione: parla l’agente del calciatore azzurro

Il Napoli giocherà contro il Crystal Palace la sua ultima amichevole in Turchia, ma in casa partenopea c’è un po’ di preccupazione.

Dopo l’amichevole vinta per 2-4 contro l’Antalyaspor, gli azzurri hanno battuto anche il Crystal Palace con il risultato di 1-2. Il match contro gli inglesi è stato l’ultimo disputato in Turchia. La partita contro squadra di Patrick Vieira è stata sicuramente più probante rispetto a quello di mercoledì scorso

Il Crystal Palace, infatti, ha dimostrato di meritare di avere in Premier League solo un distacco tre punti dalla zona Europa. Delle possibili difficoltà della gara contro la squadra inglese ne era consapevole lo stesso Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, di fatto, aveva rilasciato queste dichiarazioni nella classifica conferenza stampa di presentazione: “Sono di un livello superiore rispetto all’Antalyaspor, allenati da un mostro sacro come Vieira”.

Spalletti, di fatto, in conferenza stampa ha più volte sottolineato che il match contro gli inglesi sarebbe stato molto importante per capire quanto la sua squadra abbia assimilato tutto quello che c’era da assimilare in questi giorni trascorsi ad Antalya. Il tecnico toscano si è mostrato soddisfatto di questa sorta di secondo ritiro, anche se sono da monitorare le condizioni di un calciatore in particolare.

Politano, le dichiarazioni dell’agente: “Matteo sta bene”

Politano, infatti, dopo un movimento ‘strano’ fatto nel corso del match contro l’Antalyaspor, è rimasto a terra per qualche minuto. Mario Giuffredi, agente proprio del calciatore partenopeo, ha aggiornato sulle condizioni del suo assistito ai microfoni ufficiali di ‘Radio Crc’: “Matteo sta bene, considerando che poi ha continuato a giocare fino a quando non è stato sostituito da Luciano Spalletti. Non penso che abbia avuto qualche problema serio”.

Queste parole di Giuffredi, di fatto, hanno anticipato la presenza in campo contro il Crystal Palace di Politano. Spalletti anche nei prossimi giorni avrà in quel ruolo solo l’ex Sassuolo, visto che Lozano, dopo il Mondiale deludente con il suo Messico, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Proprio nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico toscano aveva parlato anche delle condizioni fisiche di altri giocatori.

Luciano Spalletti: “Sirigu è vicino al rientro. Demme? Ha solo un affaticamento”

Il tecnico toscano, infatti, si è era così sui tre giocatori del Napoli che nell’ultimo allenamento hanno svolto del lavoro differenziato: “Sirigu? Siamo tranquilli, perché si sta allenando bene. Salvatore è vicino al rientro, mentre Rrahmani riprenderà a lavorare con il pallone quando torneremo in Italia. Demme ha un solo affaticamento e domani non giocherà solo per precauzione”.