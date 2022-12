Roberto Mancini senza mezzi termini, sorprende tutti: ecco la sua favorita per lo scudetto

Il tecnico della nazionale azzurra approfitta per esprimere il suo parare sul campionato in corso, non facendosi mancare una ‘frecciatina’ al noto difensore.

Mentre il Napoli è pronto a fare ritorno a Castel Volturno per tornare a completare la tabella di marcia in vista del rientro della Serie A, tutte le attenzioni rivolte nei confronti della squadra azzurra non si attenuano, anzi diventano sempre più grandi.

A maggior ragione ora che i ragazzi di Spalletti hanno frantumato quelle poche possibilità di vederli già stanchi e demotivato dopo la pausa. I rivali avranno un gran bel lavoro per disunire un collettivo che, visti i risultati parziali raggiunti, ha intenzione di pensare e sognare in grande.

Napoli, gli azzurri continuano a lavorare a testa bassa

Già perchè secondo molti giornalisti il ritiro di Antalya sarebbe dovuto essere una sorta di luogo nel quale sarebbe stato complicato trovare l’armonia interrottasi contro l’Udinese, ormai un mese fa. Pertanto, molti speravano davvero che la formazione del Napoli si decomponesse soprattutto dal punto di vista dell’unità del gruppo. Tuttavia, il breve ritiro in terra turca ha invece fatto ottenere il risultato contrario: ha permesso cioè al Napoli di ricompattarsi sempre di più, di ritrovare quella melodia calcistica che aveva intrattenuto i tifosi partenopei e non solo.

Anche molti analisti e allenatori sono concordi con questo assunto, basato sul fatto che il Napoli è ancora la squadra da battere e non sarà di certo un Mondiale a scardinare i piani degli azzurri. A confermarlo è anche l’attuale commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, il quale ha sottolineato come gli azzurri siano un esempio da seguire da tutti i punti di vista, soprattutto da quello meramente sportivo.

Mancini non ha mezzi termini: questa è la verità

Non ha nessun dubbio il commissario tecnico italiano che a più riprese ha manifestato il suo apprezzamento per come il Napoli sta lavorando in tutte le competizioni. In più Mancini sta apprezzando anche il modo con cui il collega Spalletti sta facendo crescere Giacomo Raspadori, considerato da tutti gli osservatori e da gran parte dei tifosi italiani come il futuro della selezione tricolore.

Mancini ai microfoni di Rai 1 oltre a parlare del Mondiale e delle favorite per la vittoria finale (sperava da questo punto di vista di vedere la Spagna almeno in finale, ma ora crede nella vittoria dell’Argentina di Messi), ha anche fatto un accenno alla Serie A definendo il Napoli come una delle squadre più attrezzate per vincere il trofeo. Rispondendo a una domanda appunto riferita al nostro campionato, il Ct non ha avuto dubbi: “Se il Napoli potrà vincere il campionato? Si, auguro agli azzurri di Luciano Spalletti di riuscire a farcela”.