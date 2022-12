Sarri come ai vecchi tempi: ritorno a Napoli, il messaggio a sorpresa spiazza i tifosi

Quel Napoli continua a fare scuola nonostante gli anni che passano: Sarri spiazza tutti con quel messaggio che nessuno si aspettava.

Il Napoli sta iniziando i primi allenamenti dal suo ritorno a Castel Volturno dopo la prima fase di ritiro avvenuta ad Antalya, Turchia. Spalletti ha tratto risposte importante dai suoi ragazzi, che nelle prossime ore cominceranno a pensare alla prossima amichevole contro il Villareal, in programma allo Stadio Maradona il prossimo 17 dicembre.

Ma, nelle ultime ore, sempre in Turchia una foto amarcord tra vecchi amici ha scatatenato le reazioni dei tifosi azzurri. Due grandi protagonisti del recente passato si sono incrociati prima di una amichevole.

Sarri incontra Mertens durante il ritiro

Sono bastate una serie di fotografie pubblicate anche dai canali social della Lazio per scatenare le razioni positive da parte tifosi azzurri. Ad incontrarsi sono stati Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti, e Dries Mertens, attaccante del Galatasaray appena reduca dal brutto Mondiale di Qatar 2022 con il suo Belgio. L’incontro tra i due è stato coronato da una serie di sorrisi e di abbracci che un pò hanno riacceso la nostalgia nei tifosi del Napoli.

Oltre a Sarri, anche l’ex compagno Elseid Hysaj ha abbracciato più volte il belga, i due in effetti non si incrociavano sul campo da un bel pò di tempo. Ma, ovviamente, questi scatti che immortalano gli azzurri ha fatto capire anche quanto quel Napoli non solo era forte sul campo, e su questo nessuno ha mai avuto dubbi, ma si dimostrava anche un collante di amore e passione. Peccato che quella squadra non sia arrivata a trionfare in Italia, se lo meritava alla grande.

Napoli, il messaggio di Hysaj a Mertens emoziona i tifosi

La Lazio ricordiamo si trova nel ritiro di Managavt per continuare a preparare il ritorno della stagione a gennaio e per l’occasione ha disputato la sua prima amichevole in terra turca. Proprio contro il Galatasaray, una delle formazioni storiche del calcio turco, è riuscito a strappare un’ottima vittoria, ottenuta grazie a una buona performance sul terreno di gioco.

Ma, oltre al campo in sè, ai tifosi è interessato il dietro le quinte di questa partita, ovvero l’incontro tra Mertens e Hysaj. Due giocatori che ricordiamo hanno passato tantissimi anni a Napoli, lottando fino alla fine per soddisfare i tifosi partenopei. Sette lunghi anni dove, come è stato detto, è mancato solo lo Scudetto dell’annata 2017/2018. L’albanese per l’occasione ha inviato un messaggio social all’amico mediante un post sul suo canale Instagram: “Sempre un piacere vederti amico mio Ciro“. Queste le parole che ha scritto il terzino della Lazio, chiamando Mertens con l’appellativo con cui è noto di più a Napoli.