La storia tra Totti e Noemi Bocchi non è fatta solo di cose belle. Ci sono anche i rapporti con i rispetti ex, ed ecco cosa è successo.

Totti e Noemi Bocchi, una storia che è destinata a fare discutere a lungo. In molti ancora oggi non riescono a credere che l’ex capitano della Roma si svegli ogni mattina con una donna al suo fianco che non è più Ilary Blasi.

Con quest’ultima il numero 10 per antonomasia della storia giallorossa è stato sposato sin dal 2005, a seguito di un fidanzamento durato all’incirca quattro anni. Le cose però adesso sono cambiate e Totti e Noemi Bocchi già da mesi hanno intrapreso un nuovo percorso l’uno accanto all’altra e viceversa.

Sembra che la loro frequentazione sia cominciata sin dalla fine del 2021, poi a luglio del 2022 è arrivata la clamorosa notizia della fine del matrimonio tra lui e la Blasi. E poco tempo dopo Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme.

Il tutto nonostante entrambi abbiano avuto dei figli dai rispettivi ex compagni. I tre ragazzi di Totti e della Blasi – Cristian, Chanel ed Isabel – resteranno principalmente con la mamma nella villa all’Eur dove sono cresciuti. Anche la Bocchi ha avuto poi dei figli, come detto.

Totti e Noemi Bocchi, lei risponde a Mario Caucci

Il suo primo marito è Mario Caucci, che della ex moglie e di Totti ha parlato pochi giorni fa nel corso di una intervista esclusiva rilasciata a Chi. Tracciando di Noemi un quadro certamente non molto lusinghiero.

La Bocchi ha deciso di replicare e di farlo sfoderando l’arma dell’ironia. I dieci anni di matrimonio con Caucci sono finiti, l’uomo le ha fatto trovare una gigantografia con tanto di foto insieme e di messaggio di ringraziamento: “Grazie per questi 10 anni unici”.

Proprio questa foto compare in un post su Instagram pubblicato da lei, con però a corredo del tutto una fanfara da circo tipica di quando si esibiscono i clown, e con in più diverse emoticon divertite.

Intanto, dopo alcuni giorni trascorsi insieme ad Abu Dhabi a novembre per via dei Soccer Globe Awards, Noemi Bocchi è tornata a Roma. E lì si trova da sola, dal momento che Francesco Totti è invece al momento a Doha, in Qatar, assieme a suo figlio Cristian. I due assisteranno alla finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia.