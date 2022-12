Il match di Champions League è ancora molto lontano, ma l’Eintracht Francoforte ha già scatenato tantissime polemiche.

Con il Mondiale ormai agli sgoccioli, visto che la finale tra tra la Francia di Mbappé e l’Argentina di Messi ci sarà domenica prossima, l’attenzione di tutti si sta spostando di nuovo verso i club. In attesa che il campionato ricominci il prossimo 4 gennaio, le squadre di Serie A sono a lavoro per recuperare la miglior condizione.

Tra queste, ovviamente, bisogna inserire il Napoli di Luciano Spalletti. Il club partenopeo, dopo una decina di giorni trascorsi in Turchia, è tornato a Castel Volturno per preparare le due amichevoli di preparazione al match contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri, infatti, sono attesi da due partite al Maradona: la prima contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina, mentre la seconda sarà contro i francesi del Lille (ex team di Victor Osimhen).

Di fatto, dopo una prima parte di stagione assolutamente perfetta, il Napoli sta mettendo benzina nelle gambe per farsi trovare pronto anche in una seconda metà dell’anno molto intensa. I partenopei, infatti, oltre alla lotta per il titolo saranno impegnati in Coppa Italia, dove agli ottavi incontreranno la Cremonese di Massimiliano Alvini, e in Champions. Proprio i prossimi avversari degli uomini di Spalletti nella massima competizione europea per club, ovvero l’Eintracht di Francoforte, sono stati protagonisti di un annuncio ufficiale che ha sorpreso.

Il consiglio dell’Eintracht Francoforte ai propri tifosi: “Non soggiornate a Napoli”

Il club tedesco, dopo il Liverpool e l’Ajax, ha di fatto sconsigliato ai propri tifosi di alloggiare nella città di Napoli. Ecco il comunicato dell’Eintracht Francoforte: “Non sarà possibile recarsi individualmente allo Stadio Maradona. A causa della situazione della sicurezza in loco, la società consiglia di non soggiornare nella città di Napoli nei giorni che precedono la gara. Non bisogna prenotare un albergo in città o identificarsi come un tifoso dell’Eintracht”.

Questa nota ufficiale dell’Eintracht Francoforte ha subito scatenato tantissime polemiche sui social, considerando che ha dipinto la città di Napoli come se fosse una sorta di zona di guerra. Per il match di Champions League ci vuole ancora tanto tempo, visto che la gara del Maradona è in programma il prossimo 15 marzo, ma di certo le promesse non sono delle migliori, anzi. Nonostante tutto questo caos scaturito dal comunicato del club tedesco, la società partenopea è attiva in sede di calciomercato.

Napoli, procede spedita la trattativa con la Samp per lo scambio di prestiti tra Zanoli e Bereszynski

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli continua a lavorare con la Sampdoria per lo scambio di prestiti tra Zanoli e Bereszynski. Il polacco, di fatto, verrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Di Lorenzo, mentre il giovane terzino andrebbe sotto l’ombra della Lanterna per giocare con più continuità. La trattativa tra i due club procede spedita, tantoché potrebbe concludersi anche prima di Natale.