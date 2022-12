Il mercato degli azzurri comincia a scaldare i motori con il terzino sempre più vicino: secondo SKY la trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo.

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per consegnare a mister Luciano Spalletti un ulteriore e interessante tassello per rinforzare la rosa. Trattasi di una operazione richiesta dalla società soprattutto per migliorare la fascia destra, in mano saldamente a capitan Di Lorenzo.

Ebbene il Napoli ha individuato il suo sostituto. Un terzino che gioca ormai da anni nel nostro campionato e che ha recentemente giocato un buon Mondiale con la Polonia. Una valida alternativa pronta per far rifiatare tutto il pacchetto difensivo che tuttavia, nonostante l’infortunio di Amir Rrahmani, ha retto alla grande nei primi mesi di Serie A e Champions League.

Napoli, si studia il colpo sulla fascia

Il Napoli vuole tornare a giocare la Serie A senza farsi trovare impreparato. C’è bisogno di una rosa quantomeno completa in ogni reparto e che sappia reggere l’urto delle fatiche sia italiane che europee. La società vuole insomma regalare a Spalletti tutti i tasselli che ritiene corretto inserire per avere due formazioni potenzialmente titolari pronte a scendere in campo nelle varie gare che ci saranno da gennaio in poi.

Soprattutto la fascia destra sembra essere quella al momento meno pronta a un tour de force. Senza ovviamente togliere nulla ad Alessandro Zanoli, il cui talento è indiscutibile, è chiaro che il tecnico vuole una pedina più pronte per le sfida che contano. Ed ecco che da almeno una settimana si sta sondando insistentemente il nome di Bartosz Bereszyński, terzino polacco attualmente in forza alla Sampdoria. Il Napoli avrebbe individuato nel compagno di nazionale di Zielinski l’alternativa ideale a Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, si tratta con la Samp per il prestito di Bereszynski

Come riporta il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’acquisto di Bereszyński avverrà tramite uno scambio con Zanoli. Il che significa che il terzino andrà in prestito secco a Genova, mentre Bereszyński approderà al Napoli in prestito con diritto di riscatto. La trattativa vedrà protagonista anche Nikita Contini che tornerà all’ombra del Vesuvio dopo un breve periodo di prestito in Liguria: sarà il terzo portiere alle spalle di Meret e Sirigu (che nelle ultime settimane, dopo il problema muscolare subito prima della pausa del 12 novembre, sembra ancora acciaccato).

L’operazione dovrebbe concludersi una volta che la proprietà doriana acqusterà il sostituto del polacco, individuato nel nome di Aleksandar Dragovic, terzino serbo ex Leicester City e Bayer Leverkusen. Una volta effettuata questa operazione, caldamente richiesta dal mister dei doriani Dejan Stankovic, allora si andrebbe spediti verso la firma del polacco, reduce come evidenziato pocanzi da un buon mondiale con la sua Polonia.