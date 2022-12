Il Napoli si sta preparando per la ripresa del campionato, ma dalla Premier ci sono delle novità di calciomercato che possono destabilizzare la squadra azzurra.

Il Napoli è stato sicuramente l’assoluto protagonista della prima parte di stagione. I partenopei, infatti, hanno dominato sia il campionato che il proprio girone di Champions League, dove agli ottavi di finale sfideranno il prossimo febbraio i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Gli azzurri sono a lavoro a Castel Volturno per farsi trovare pronti per la ripresa del campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma in questi giorni il calciomercato è tornato sotto la luce dei riflettori. Intorno alla squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, stanno circolando tante indiscrezioni di mercato. La prima riguarda il futuro di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, così come più volte affermato dallo stesso agente, vorrebbe giocare di più. Il Napoli vorrebbe tenerlo, ma l’interesse della Salernitana resta sempre vivo.

Il club granata sta seguendo un altro giocatore azzurro, ovvero Salvatore Sirigu. L’esperto estremo difensore, di fatto, potrebbe lasciare il team partenopeo dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Altre indiscrezioni di mercato riguardano un possibile scambio di prestiti con la Sampdoria tra Zanoli e Bereszynski. Tuttavia, proprio in queste ore, bisogna registrare un’altra voce di mercato che sta incutendo timore tra i tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli, il Newcastle segue con molta attenzione Kvaratshelia: i dettagli

Secondo quanto riportato dal pregevole quotidiano inglese ‘The Times’, infatti, il Newcastle è molto interessato a Khvicha Kvaratskhelia. Il club inglese, di fatto, ha seguito l’attaccante esterno azzurro prima del Mondiale. Le schede degli osservatori sono state così positive che l’ex Dinamo Batumi è diventato tra i primissimi obiettivi dei ‘Magpies’.

Kvaratskhelia è arrivato nel Napoli l’estate scorsa per circa 10 milioni di euro, ma il suo valore, grazie a magnifiche prestazioni, è arrivato intorno ai 60 milioni di euro. Tuttavia, il Newcastle non ha sicuramente nessun problema economico, visto che l’anno scorso è stato acquisito dal Public Investment Fund, ovvero il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. L’interessamento dei ‘Magpies’ è solo una conseguenza delle grandi prestazioni del calciatore georgiano.

Ibrahimovic su Kvaratskhelia: “E’ il giocatore che mi ha impressionato di più

L’attaccante esterno del Napoli ha ricevuto tantissimi complimenti per il suo esordio così strepitoso nel calcio italiano. Tra i suoi estimatori bisogna inserire anche Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore del Milan ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’: “Kvaratskhelia è stato il giocatore che mi ha impressionato di più. Il Napoli è forte, ma noi ci siamo per la vittoria del campionato”.